Uno Entre Rios

Gustavo Bordet: "Milei habla de equilibrio fiscal, pero excluye a la producción y al trabajo"

El ex gobernador, Gustavo Bordet, analizó la cadena nacional brindada por el presidente, Javier Milei, y fue crítico con el primer mandatario.

16 de septiembre 2025 · 17:02hs
Gustavo Bordet fue crítico con las expresiones de Javier Milei en la cadena nacional del lunes por la noche. 

El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su profunda preocupación tras el mensaje emitido anoche por el presidente Javier Milei en cadena nacional, en el que presentó lineamientos sobre el Presupuesto 2026.

Qué dijo Gustavo Bordet

“Estamos ante una nueva versión del ‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’. Por momentos se muestra anunciando aumentos y buenas noticias, pero al mismo tiempo veta leyes que justamente van en ese sentido y agrede a quienes piensan distinto. Ese doble discurso no genera confianza ni credibilidad”, sostuvo el ex gobernador.

Más adelante, el diputado nacional remarcó las contradicciones del Gobierno nacional: “Mientras promete incrementos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, veta las leyes aprobadas por el Congreso que garantizan esos derechos. Mientras dice querer trabajar con los gobernadores, mantiene a las provincias asfixiadas financieramente y concentra los recursos en decisiones discrecionales”.

En relación al superávit fiscal, Bordet advirtió: “Es importante lograr equilibrio, pero no a cualquier costo. Hoy ese resultado se consigue recortando salarios, desfinanciando la salud y la educación, paralizando la obra pública y abandonando las rutas, lo que afecta directamente la competitividad de nuestras economías regionales”.

Más expresiones

El diputado también señaló el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones: “En Entre Ríos lo vemos con claridad: la citricultura, la avicultura y muchas otras cadenas de valor están en riesgo porque no pueden competir con productos extranjeros. Esto significa pérdida de trabajo y de producción nacional”, dijo.

Y agregó: “El mensaje presidencial refiere a recetas para controlar el equilibrio fiscal, pero excluye los componentes de la industria, las exportaciones, el mercado interno o las fuentes de trabajo. Además de los ejes fiscales, es fundamental abrir un canal de diálogo con los sectores productivos para garantizar la sustentabilidad de la economía. La industria es la verdadera generadora de riqueza para avanzar en un plan serio de transformación. Si falta el diálogo y falta la producción, no hay futuro posible para los argentinos”.

En ese sentido, el diputado subrayó que “la Argentina necesita políticas consistentes, no medidas de corte electoral que cambian de un día para otro. Las provincias, las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad requieren certezas, no parches ni promesas que se contradicen con los hechos”.

Gustavo Bordet Milei Equilibrio Fiscal Producción trabajo
