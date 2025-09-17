Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Diputados debatirá este miércoles si ratifica o revierte los vetos presidenciales a leyes clave. La atención está en los legisladores alineados con Frigerio

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles, en una sesión especial, la ratificación o revocación de los vetos impuestos por el presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica . En Entre Ríos, como era de esperarse, la mirada está puesta en los legisladores tanto oficialistas como opositores. La gran incógnita es si mantendrán sus posturas actuales o si optarán por modificar su voto.

En cuanto a los legisladores peronistas siempre votaron a favor de los financiamientos y se da por descontado que rechazarán los vetos. También es el caso del libertario Benedit y la macrista Ballejos. Estos dos legisladores votaron en contra de las leyes en discusión. Por lo tanto, la atención se centra en los diputados cercanos al gobernador Rogelio Frigerio, quien es un aliado del presidente.

Para que se ratifique una ley o se derogue un veto presidencial, es necesario que dos tercios de los legisladores presentes en el recinto apoyen la medida. En los últimos antecedentes, el oficialismo logró mantener el veto a los aumentos a jubilados, mientras que la oposición logró la caída del veto a la Emergencia en Discapacidad.

Congreso 1

Antecedente

El 6 de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario. De los 158 votos afirmativos, seis fueron entrerrianos. Entonces, a favor votaron Marcela Antola, del bloque Democracia Para Siempre; Atilio Benedetti, de la UCR; Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna, de Unión por la Patria.

En tanto, de los 75 votos negativos, dos correspondieron a legisladores de la provincia: Nancy Ballejos, del PRO; y Beltrán Benedit, de La Liberta Avanza. En cuanto a las cinco abstenciones, una perteneció a Francisco Morchio, de Encuentro Federal.

La votación para la Ley de Emergencia Pediátrica fue casi similar. Obtuvo 159 votos a favor. Los peronistas Osuna, Gaillard, Ledesma y Bordet votaron por la afirmativa. También lo hizo Antola. Mientras que en contra lo hicieron Ballejos, Benedetti y Benedit. Para esta votación, Morchio se ausentó.

Vetos a Jubilaciones y Discapacidad

La mirada hoy estará puesta en los legisladores más cercanos al gobierno de Rogelio Frigerio: Morchio, Antola y Benedetti. Y es que otro antecedente que hay que tener en cuenta es que cuando se trataron los vetos presidenciales al aumento a jubilados y ley de discapacidad tuvieron una postura disímil.

Morchio apoyó los vetos a ambas leyes, mientras que Antola rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad, pero se abstuvo de anular el veto a la suba para jubilados.

En tanto, Benedetti, se ausentó a la hora de votar el veto a la ley de Discapacidad; y apoyó el veto al aumento jubilatorio.