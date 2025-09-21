Uno Entre Rios | Show | Milei

Yuyito, sobre Milei: "No fue falta de amor, fue una discusión"

Seis meses después de la ruptura con Milei, Yuyito González eligió el programa de Mirtha Legrand para hablar públicamente de aquella relación

21 de septiembre 2025 · 09:44hs
Milei, Amalia “Yuyito” con Mirtha Legrand 

Seis meses después de la ruptura con el presidente de la Nación, Javier Milei, Amalia “Yuyito” González eligió el programa de Mirtha Legrand para hablar públicamente de aquella relación.

Milei, Amalia “Yuyito” con Mirtha Legrand

La conductora, que había evitado dar declaraciones en estos meses, se encontró con la anfitriona de la televisión y respondió sin evasivas a las preguntas sobre su vínculo con el mandatario.

Diputados volvió a rechazar los vetos de Javier Milei. 

Diputados rechazó los vetos de Milei a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

“Estuvimos muy bien. Muy enamorados. Los dos estuvimos muy enamorados, hasta que cuestiones de pareja… tuvimos una agarrada y no nos arreglamos”, señaló González, al explicar por primera vez los motivos de la separación.

Legrand preguntó directamente: “¿Por qué se cortó?”. La exvedette respondió: “Cuestiones de pareja, no somos fáciles, no somos personalidades fáciles ni la de Javier ni la mía. Esta es mi lectura. No tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja y cuando pasó algo que a mí no me cerró reaccioné, soy brava”.

González descartó la existencia de terceros en la relación. “Nadie ni nada tuvo que ver con nuestra relación, ni con nuestra ruptura, ni con nuestro amor. Estoy completamente convencida de que fui una muy buena influencia para él”, afirmó.

Sobre el vínculo actual, señaló que mantiene un contacto ocasional con Milei. “Tenemos una relación esporádica. Tampoco es que estamos hablando todos los días ni mucho menos, pero a mí lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación, es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes”.

Durante la entrevista, también recordó el encuentro con Karina Milei en un desfile de Claudio Cosano, pocos meses después de la separación. “Fue un poco sorpresivo porque no sabía qué reacción podía tener. Había mucha prensa, pero después sí nos saludamos”, contó.

Finalmente, dejó en claro que el final de la relación con el presidente no se debió a falta de afecto: “No fue falta de amor. Fue una discusión. Tampoco es fácil la vida de un presidente, no es como pelearte con tu novio de otra profesión”.

