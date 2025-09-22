Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Tras ser hospitalizado para nuevos chequeos médicos, Miguel Ángel Russo recibió el aval de los médicos para que pueda regresar a su casa.

22 de septiembre 2025 · 21:17hs
La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca. El entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para realizarse estudios programados, pero los médicos decidieron aplicarle suero al notar signos de debilidad. Aunque la situación generó alarma, el DT ya fue dado de alta este mismo día.

Tras haber estado presente en el partido que el domingo por la noche el Xeneize empató ante Central Córdoba en La Bombonera por 2-2, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación.

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Cavani no entrenó y es baja para Boca ante Central Córdoba.

Cavani no entrenó y es baja para Boca ante Central Córdoba

La anterior internación de Miguel Ángel Russo

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Si bien había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje a Rosario para cruzarse con Rosario Central.

Después de aquel encuentro, el técnico manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes.

Miguel Ángel Russo alta Boca internación
Noticias relacionadas
Leandro Brey o Agustín Marchesín, la duda que tiene Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Belgrano ganó de local en Córdoba.

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Alan Rollero tendrá un duro compromiso del otro lado de la cordillera.

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Estudiantes fue local en La Plata.

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Ultimo Momento
Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Policiales
Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Ovación
Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

La provincia
Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

En Concordia piden judicializar la auditoria al municipio

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

Concepción del Uruguay: inaugurarán el Polo Tecnológico La Nube

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas

Dejanos tu comentario