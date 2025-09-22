Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Tras ser hospitalizado para nuevos chequeos médicos, Miguel Ángel Russo recibió el aval de los médicos para que pueda regresar a su casa.

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca. El entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para realizarse estudios programados, pero los médicos decidieron aplicarle suero al notar signos de debilidad. Aunque la situación generó alarma, el DT ya fue dado de alta este mismo día.

Tras haber estado presente en el partido que el domingo por la noche el Xeneize empató ante Central Córdoba en La Bombonera por 2-2, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

La anterior internación de Miguel Ángel Russo

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Si bien había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje a Rosario para cruzarse con Rosario Central.

Después de aquel encuentro, el técnico manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes.