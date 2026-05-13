Matías Morla: "Si Diego Maradona hubiese estado bien atendido, no hubiese fallecido"

Matías Morla, el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, aseguró hoy que, si el ex astro del fútbol mundial “hubiese estado bien atendido, no hubiese fallecido” en noviembre de 2020, marcando por primera vez una clara posición en torno al segundo juicio que se lleva adelante en la Argentina, con el que se busca esclarecer si hubo mala praxis médica. “Más allá de lo que crea yo, hay una causa penal y hay una persona que falleció. Claramente, bien atendido no hubiera fallecido. ¿Quiénes son los responsables? Todo eso lo va a determinar la justicia”, comentó el abogado en declaraciones exclusivas a la cadena latinoamericana de noticias DNEWS. “¿Qué expectativas tiene sobre el segundo juicio por la muerte de Maradona?”, consultó DNEWS. “Hasta ahora, este juicio viene desarrollándose de manera serena y seria. Espero que podamos tapar lo que pasó del papelón de la jueza (Julieta) Makintach” en el primer juicio del año pasado, dijo Morla.

En ese sentido, agregó: “Espero se llegue a un resultado para todos, para que podamos hacer el duelo las hermanas y yo, y los hijos. También para que los imputados que sean inocentes tengan la certidumbre de que terminó y para que los que sean culpables, que la paguen porque la tienen que pagar. Creo que una sentencia absolutoria o condenatoria va a dar tranquilidad para muchas personas”. Sobre la casa en la que falleció Maradona, el abogado dijo: “Yo entiendo que lo de la casa genere algo en la opinión pública: que no estaba bien, que le faltaba un baño. Pero creo que el juicio oral va más allá de eso, va a ver cuál fue la atención médica de Diego y si fue acorde y me parece que un lugar físico no tiene nada que ver con un tratamiento. Creo que va a ir en ese sentido la sentencia”. Al ser consultado sobre cuántas veces vio a Maradona en el período de 14 días entre el alta de la clínica de Olivos y que falleció, Morla respondió: “Fui una vez, dejé espacio para la familia, eso es lo que se había pautado”. Seguido, comentó: “Algunos hijos lo visitaron y otros no, habría que ver los motivos de cada uno”. Morla afirmó también que “Diego no era complicado” para el trato y relativizó que el ex astro haya decidido por su propio criterio desatender las indicaciones médicas descuidando su salud. “A mí siempre… cada cosa que yo le decía, (Maradona) la cumplía”, sostuvo el abogado. Y dijo: “Para mí no era complicado para nada. Capaz que con los médicos era distinto”.

El juicio que viene por las marcas del “Diez”

Morla afirmó que está esperando que se realice el juicio oral en su contra para presentar toda la documentación que les permitas a las hermanas del astro futbolístico quedarse en forma definitiva con el derecho de uso de 21 marcas asociadas al “diez”, en un claro mensaje a los hijos que las reclaman como herencia. Tras casi dos años de no hablar con la prensa sobre la muerte de Maradona y abiertamente enfrentado a los hijos del exastro, Morla volvió a hablar hoy en una entrevista exclusiva con la señal latinoamericana de noticias DNEWS. El abogado irá a juicio como imputado del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en la cesión que hizo de la marca que lleva el nombre "Diez". “Ahora hay una medida cautelar, por lo que la marca no se puede usar. Y eso va a terminar en un juicio oral, al que yo voy a ir con todos los documentos firmados por Diego, con las hermanas y ellas también van a ir y el que gane se queda con la marca”, dijo el abogado en la entrevista con DNEWS.

¿Se van a periciar esas firmas que la familia dice que fueron adulteradas?, consultó DNEWS sobre la supuesta sesión consciente que le habría hecho el ex número 10 y posterior DT de la Selección Argentina. “No, se hizo en la Corte de Dubái. Eso, no. Adulterado no hay nada. Ojalá se hagan las pericias”, comentó Morla. Ante la pregunta sobre el enfrentamiento con los hijos de Maradona, Morla respondió: “Nada, esta pelea la tenía Diego con ellos desde hace 10 años y ahora la tengo yo. Pero también la familia son las hermanas y lo único que recibo son cosas favorables”. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de María Rita Acosta, fue quien envió a Morla a juicio, junto a Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del ex capitán de la Selección Argentina; Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y asistente del Diego; la escribana Sandra Iampolsky; y Sergio Garmendia, quien fue designado como administrador de la marca. Esta causa penal comenzó con una denuncia de los herederos del "Diez" hacia Morla, por la sospecha de que hubo presuntos poderes falsificados que el exfutbolista puso a nombre del abogado. Y la hipótesis judicial indica que fueron 21 marcas cedidas por Maradona, entre ellas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diego Armando Maradona”, “Diegol”, “La mano de dios”, “El diez” y “El diego”, tal como acordó el 20 de marzo de 2020. En total posee más de 105 registros en el país y 120 en el exterior.