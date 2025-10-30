Diego Maradona, entre el recuerdo eterno y su paso por Paraná.

El recuerdo de Diego Maradona en Paraná, su magia intacta en el Grella en 2008 y su último cumpleaños, a 65 años del nacimiento del eterno Diez.

Un día como hoy, pero de 1960, nacía en Villa Fiorito Diego Armando Maradona, el hombre que transformó el fútbol mundial y que vivió entre el barro y la gloria . A 65 años de su nacimiento, el recuerdo de su paso por Paraná vuelve a cobrar fuerza en la memoria de los futboleros entrerrianos.

El domingo 27 de julio de 2008, Diego pisó por última vez el verde césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. Pelusa fue la máxima figura de la exhibición de showbol, un espectáculo que reunió a glorias del fútbol argentino y paraguayo. La sola presencia del futbolista más grande de la historia acaparó la atención de todo el pueblo futbolero.

El día que Maradona hizo vibrar el Grella

Diego Maradona (6).jpeg Foto: Archivo/UNO

A los 47 años, Diego regaló su magia. Dejó en evidencia el paso del tiempo, pero confirmó la frase que certifica que la calidad se mantiene intacta. Apasionado como pocos, sacó a relucir su juego sagrado. Se divirtió en el escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento. La sonrisa estuvo durante toda la jornada. También dejó en claro que, a la hora de jugar, no le gustaba perder. Lo certificó en los reclamos realizados a Claudio Martín, el rosarino que impartió justicia en ese juego.

Maradona compartió espacio junto a Sergio Goycochea, Diego Chiche Soñora, Fernando Cáceres, Fernando Gamboa, Alejandro Mancuso, Gabriel Amato, Alberto Carranza, Marcelo Gómez, Héctor Almandoz y José Turu Flores. El seleccionado argentino se impuso por 9 a 6, aunque el resultado fue anecdótico. Los presentes disfrutaron de la magia de Pelusa a lo largo de los 44 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.

"Gracias Paraná por venir a bancar a esta Selección Argentina de Showbol. Estamos muy contentos. Gracias por venir a la cancha y será hasta siempre. Gracias con el corazón. Nos han tratado como si estuviéramos en casa. Chau", agradeció un emocionado Maradona a todos los presentes, en una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria futbolera. Los agradecidos, sin dudas, fueron los testigos de aquel día histórico.

Su última aparición pública, el día que cumplió 60 años

Diego Maradona (7).jpeg

El viernes 30 de octubre de 2020, en plena pandemia y con un delicado estado de salud, el Diez regresó a una cancha para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el debut de la Copa de la Liga Profesional, ante Patronato, en el Bosque platense. Su presencia había estado en duda hasta último momento, pero decidió asistir igual. Acompañado por sus ayudantes, caminó lentamente desde la manga hacia el campo de juego. Marcelo Tinelli, entonces presidente de la Liga Profesional, y Claudio Chiqui Tapia lo recibieron con una placa y un banderín. Apenas podía mantenerse en pie. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraron a un Maradona frágil, tambaleante, sostenido por su entorno, en lo que sería su última aparición pública.

A los tres minutos de iniciado el partido, Diego se retiró del estadio y volvió a su casa. La noche anterior había pasado su cumpleaños en el country Campos de Roca, junto a su hija Jana, la única de sus hijos que pudo acompañarlo. Según su entorno, había tomado alcohol y se encontraba de mal humor y cansado.

Su ayudante Sebastián Méndez recordó años después que él mismo insistió para que Diego fuera al estadio. "Después me lo reproché mil veces. Quería que estuviera en la cancha, pero ahora pienso que tal vez solo quería descansar", confesó en una entrevista con Clarín.

También lo visitó Jorge Fatura Broun, arquero de Gimnasia en aquel momento, quien logró hacerlo sonreír entre bromas antes de salir a saludar a los hinchas que lo aclamaban desde afuera de su casa.

Christian Maximiliano Pomargo, su asistente personal, relató que Maradona estaba muy triste aquel día porque no había podido reunir a todos sus hijos. "Los cumpleaños lo ponían mal. Ese fue especialmente duro. Me dijo: 'Entro, hablo con Tinelli y me voy'".

Así fue. Maradona, con la mirada perdida y el cuerpo debilitado, apenas permaneció unos minutos en la cancha. Fue el último día que el mundo lo vio en público. Poco menos de un mes después, el miércoles 25 de noviembre de 2020, la leyenda del fútbol mundial se apagaba definitivamente.

Hoy, jueves 30 de octubre de 2025, el mundo del fútbol recuerda al eterno Diez en el día que habría celebrado su cumpleaños número 65. En Paraná, muchos todavía guardan el recuerdo imborrable de aquella tarde mágica de 2008, cuando Maradona hizo vibrar el Grella con su talento y su gratitud. Porque Diego fue, es y será de todos (también de los paranaenses que una vez lo vieron desplegar su fútbol sagrado bajo el cielo entrerriano).