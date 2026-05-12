La imagen de Javier Milei cae por cuarto mes consecutivo.

Una encuesta a nivel Latinoamerica ubica a Javier Milei en el puesto 16 sobre 18 mandatarios evaluados. Así, el mandatario quedó penúltimo en ranking.

El presidente Javier Milei registra otra fuerte caída de su imagen, esta vez en el ranking de popularidad de los mandatarios latinoamericanos, en el que baja del puesto 14 al 16 y queda anteúltimo entre 18 jefes de Estado medidos por la consultora CB Global Data.

Javier Milei cae por cuarto mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva (octavo puesto a nivel regional); en marzo un 42,3% (11° ), en abril un 36,2% (14°) y en mayo toca su mínimo con cayendo a 34,8% (18°) de aprobación entre los ciudadanos de Argentina.

La imagen negativa del mandatario argentino también viene creciendo mes a mes, ya que, en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 %, en abril -59,7% y en mayo 63,0%.

En cuanto al desglose de opiniones, la imagen negativa de Milei está integrada por un 52,6% de “Muy mala” y un 10,4% de “Mala”, mientras que la positiva está conformada por un 27,1% de “Muy buena” y un 7,7% de “Buena”.

De esta manera, Milei solo tiene por detrás en el ranking regional a los mandatarios de Venezuela, Delcy Rodríguez (puesto 17° y un 24,1%); y de Perú, el interino José Balcázar (18° con 20,5%).

Más detalles

Según el ránking de CB Global Data los tres presidentes mejor valorados mayo son Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza la medición con 67,8% de aprobación; segundo Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana con 60,2%.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto del mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7%, mientras que la venezolana Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,4% respecto a la medición de abril.

El muestreo abarco entre 1.988 y 2.674 consultados en cada país, con método de recolección de datos CB Cawi Reasearch, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error en +/- de 1.9% a 2.2%, y fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en todos los países correspondientes a los mandatarios evaluados.