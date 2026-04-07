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Manuel Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco

7 de abril 2026 · 11:50hs
El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en Buenos Aires

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco

El jefe de Gabinete Manuel Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, obteniendo así un préstamo de 100.000 dólares el 15 de noviembre de 2024, fecha en la que su esposa, Bettina Angeletti, compró la casa del country Indio Cua, una operación registrada oficialmente.

Según surge de la respuesta a un nuevo pedido de informes de la fiscalía conducida por Gerardo Pollicita, el dinero del préstamo corresponde a dos mujeres. Según datos de la investigación, las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien habría aportado 15.000 dólares. La información está en poder del fiscal, quien mañana escuchará la declaración en calidad de testigo de la escribana que intervino en la operación.

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Las deudas con ambas acreedoras ya figuraban en la declaración jurada que Adorni presentó a la Oficina Anticorrupción (OA), pero no se habían divulgado los detalles de los créditos, según publica La Nación.

La operación fue certificada por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también intervino en las compras de la casa en Indio Cua (2024) y del otro departamento de Caballito (2025). Pollicita convocó a Nechevenko a declarar como testigo este miércoles y solicitó todos los documentos vinculados a las operaciones donde participaron Adorni o Angeletti.

La semana pasada, se supo que Adorni escrituró a fines de 2025 la compra de un departamento de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró al 500, Caballito, y que (según consta en los documentos) Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), anteriores dueñas del inmueble, le prestaron 200.000 dólares, cerca del 90% del valor que se declaró oficialmente.

El avance de la investigación fiscal mantiene en el centro del debate los mecanismos de financiamiento y la magnitud del crecimiento patrimonial de Adorni desde su designación como portavoz presidencial y jefe de Gabinete.

Las causas contra el funcionario

Milei Adorni
Manuel Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco

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Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo. El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa, que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este en el último feriado de carnaval.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.

Las dos investigaciones avanzan de manera paralela en un mismo juzgado y fiscalía de Comodoro Py.

Manuel Adorni Buenos Aires departamento Parque Chacabuco
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