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Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

Convocados por Manuel Adorni, los principales dirigentes del oficialismo trabajaron dos horas en Casa Rosada. El Gobierno prepara un cuarto paquete de reformas

26 de mayo 2026 · 15:22hs
Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

El día después de la foto de unidad que consiguió el presidente Javier Milei, la mesa política se reúne este mediodía en Casa Rosada con intención de masticar las principales decisiones, pero también con intenciones de abordar las diferencias internas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El tema no fue abordado en la reunión de Gabinete que tuvo lugar el pasado lunes, pero sí se tocó (aunque con humor) durante el intecambio del reducido círculo que designó el mandatario como expresó uno de los asistentes.

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milei y gabinete reunidos
Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa pol&iacute;tica tras el pico de tensi&oacute;n y la intermediaci&oacute;n de Milei

Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

Durante más de una hora y media se reunieron en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), recuperado de la gripe que lo obligó a ausentarse del Tedeum; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial y los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, quien llegó media hora tarde.

Asimismo, estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna. En su rol de intermediario, que ejerce desde su versión de vocero presidencial, el ministro coordinador intentó apaciguar la tensión entre las partes por lo que convocó a la reunión.

Reforma política

Más de una hora se la llevó el debate por la reforma política, una de las claves de la administración libertaria, y el relevamiento en función de los apoyos de los gobernadores.

"El 4 de junio si va a ser una importante donde se van a votar algunos de los proyectos que están girando hoy en Senado", anticipó un funcionario asistente, aunque evitó precisar detalles.

Sin embargo, el temario formal incluyó el debate respecto a los proyectos enviados al Congreso y los plazos para tratarlos. Lo cierto es que en Casa Rosada tienen intenciones de motorizar la agenda legislativa por lo que se prepara para girar nuevas medidas.

En la hoja de ruta del oficialismo figuran como prioridades la Ley de Sociedades; la Ley de Ludopatía; el super RIGI; la Ley de Lobby y de etiquetado frontal que fueron formalizadas al cierre de la semana pasada.

En la administración libertaria hay quienes ven con preocupación la pérdida de dinamismo de la gestión que le atribuyen a las diferencias internas, que prometen escalar, pero también a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Menem Caputo Manuel Adorni Política Milei
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