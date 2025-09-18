Uno Entre Rios | El País | Manuel Adorni

Manuel Adorni: "Es un horror lo que han votado en el día de ayer"

Manuel Adorni señaló que para sostener el Financiamiento Universitario de 1.9 billones de pesos “habría que despedir 66.550” empleados públicos

18 de septiembre 2025
Manuel Adorni: Es un horror lo que han votado en el día de ayer

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que “es un horror lo que han votado en el día de ayer” los diputados nacionales, en referencia al rechazo de los vetos de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

En la misma línea, sostuvo que el Congreso Nacional “respondió con demagogia” porque parece “no importa el esfuerzo que hizo la gente” para “sostener” el equilibrio fiscal y “una Argentina con futuro”.

“Quedó expuesto el interés de la casta (…) la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza, y que destruye la inflación mes a mes. El monto anual del financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos y pensemos que, si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender, por ejemplo, el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, indicó.

Entre otros ejemplos, agregó que “habría que despedir 66.550 empleados públicos”, “suspender por todos los planes sociales por tres meses” o las subvenciones a los servicios energéticos, entre otras medidas.

Además, remarcó que, en la Marcha Federal Universitaria que se llevó adelante el jueves, “se alinearon todos los enemigos del progreso”, entre los que nombró a la CGT, la CTA, ATE, el gobernador Axel Kicillof, los partidos de izquierda, abanderados de Palestina y “kirchnerista disfrazados de otros partidos políticos”.

