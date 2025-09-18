Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Ya se distribuyeron más de 4.000 metros cúbicos de broza en la ruta 42, en el tramo entre la ruta nacional 136 y arroyo Isletas, en departamento Gualeguaychú

El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, inició los trabajos de enripiado en la ruta provincial N° 42, en el tramo entre la ruta nacional N° 136 y el arroyo Isletas. Las tareas apuntan a garantizar la transitabilidad y la salida de la producción.

Como parte del plan de reposición de material en caminos de la provincia, se utilizará un total de 45.506 metros cúbicos de suelo calcáreo y otros 45.122 de ripio. En el caso de la ruta 42, ya se distribuyeron más de 4.000 metros cúbicos de broza, lo que representa un 68 por ciento de avance. Asimismo, se comenzaron a colocar los primeros 300 metros cúbicos de ripio de los 3.000 previstos.

caminos broza ruta 42 Gualeguaychú (2)

La zonal Gualeguaychú también trabaja en la ejecución de alcantarillas transversales, movimiento de suelo, construcción de cunetas, despeje, limpieza de desagües y carga de banquinas.

Cabe señalar que estas tareas pertenecen a la Región V, donde ya se finalizaron mejoras en el acceso a Paranacito e Ibicuy, en el departamento Islas del ibicuy, y también en la ruta J, en el departamento Uruguay.