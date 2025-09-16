En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

César Benítez, el policía de 38 años de la Brigada de Abigeato de Feliciano, murió esta martes en el hospital Masvernat de Concordia.

Murió el policía baleado durante un confuso episodio en una estancia en cercanías de Feliciano.

Se confirmó el fallecimiento de César Benítez en la tarde de este martes. Se tratas del policía de 38 años que el pasado sábado había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza, cuando se encontraba en una estancia y en circunstancias que todavía se tratan de establecer.

El oficial cumplía funciones en la Brigada de Abigeato de Feliciano, y había sido derivado al hospital Masvernat de la ciudad de Concordia ante la gravedad de su cuadro. El funcionario estuvo internado desde el momento del suceso en estado crítico .

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

La investigación, bajo secreto de sumario, está a cargo de la fiscal Gisela Guadalupe Muñiz.

Dos versiones del hecho

El episodio ocurrió el sábado, fue en una estancia ubicada a seis kilómetros de la ruta provincial 2, en cercanías del arroyo Feliciano. Ese día, el funcionario policial se encontraba en la zona rural junto a otros efectivos cuando se escuchó un disparo y, posteriormente, se constató que había sido herido.

En tanto que, otra versión del hecho indica que Benítez estaba cazando junto a un compañero con un rifle calibre 22, que cayó al suelo y se disparó, accidentalmente, la bala impactó en la cabeza de Benítez.