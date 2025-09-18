Uno Entre Rios | Ovación | FIFA

FIFA actualizó el ranking mundial de selecciones y hay nuevo número 1

La selección Argentina resignó el liderazgo del escalafón ideado por FIFA. España destronó a la Scaloneta.

18 de septiembre 2025 · 11:45hs
FIFA actualizó el ranking mundial de selecciones y hay nuevo número 1

La FIFA anunció la actualización del Ranking mundial de selecciones, el cual tuvo varias novedades entre los 10 primeros, ya que Argentina perdió su liderazgo luego de más de dos años. El nuevo puntero es España, que volvió a los más alto por primera vez desde 2014.

En total, se disputaron más de 200 encuentros de selecciones por todo el mundo, que trajeron grandes cambios en la clasificación de septiembre 2025. El principal llegó en lo alto de la clasificación, donde La Furia le puso fin al dominio de la Scaloneta, que era líder desde abril de 2023 y bajó al tercer lugar.

Modificaciones en el ranking FIFA

Entre las diez primeras selecciones hubo varias modificaciones: Francia adelantó también a la Albiceleste y se quedó con el segundo lugar, mientras que Portugal (5°), Croacia (9°) e Italia (10°) se beneficiaron de las caídas de Brasil (6°) y Alemania (12°). Esta última salió del Top 10 por primera vez desde octubre de 2024.

También avanzó un puesto Marruecos (11°), que ganó ocho de los nueve encuentros que disputó desde la última clasificación de julio.

Entre los grandes progresos en la clasificación destaca Eslovaquia (42°), que tras comenzar los clasificatorios para el próximo Mundial con dos victorias, una de ellas ante Alemania, registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere, al subir diez, y vuelve a estar entre las 50 mejores.

Por otro lado, Gambia (115°), Madagascar (108°), Paraguay (37°), Uganda (82°), Libia (112°), Surinam (131°), e Islas Feroe (136°) avanzaron cinco puestos o más en esta última actualización.

