La Selección de Brasil sufrió una eliminación inesperada del Mundial de Vóley tras caer 3-0 ante Serbia (25-22, 25-20, 25-22) en un partido decisivo para su clasificación. Este resultado, el único que dejaba a los brasileños fuera de la disputa por los octavos de final, generó asombro y frustración tanto en los jugadores como en sus seguidores.
Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley
Brasil quedó afuera del Mundial de Vóley tras caer 3-0 ante Serbia, el único resultado que lo dejaba eliminado. República Checa avanzó en su lugar.
Brasil, que partía como favorito en el Grupo H, necesitaba una victoria en este encuentro para asegurar su pase a la siguiente fase. Sin embargo, a pesar de mostrar garra durante todo el partido, no logró imponer su juego frente a un equipo serbio extremadamente sólido y tácticamente astuto. El encuentro estuvo marcado por la falta de precisión en momentos cruciales, especialmente en los saques y las definiciones, lo que permitió a Serbia tomar el control de cada uno de los sets.
LEER MÁS: Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos
Inesperado adiós: Brasil fuera del Mundial tras caer con Serbia
La repercusión de esta derrota fue aún mayor cuando República Checa derrotó a China y aprovechó la oportunidad para arrebatarle a Brasil el segundo lugar de la zona. Así, los brasileños dijeron adiós al torneo, ya que con un triunfo en este encuentro habrían sellado su clasificación a los octavos de final sin mayores problemas.
La eliminación de Brasil se ha convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato, teniendo en cuenta la historia y el nivel de su equipo. Ahora, los jugadores deberán realizar un profundo análisis sobre lo ocurrido, con el objetivo de identificar sus fallos y aprender de esta experiencia en una campaña que, hasta ese momento, parecía prometedora.