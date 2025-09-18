Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley.

La Selección de Brasil sufrió una eliminación inesperada del Mundial de Vóley tras caer 3-0 ante Serbia (25-22, 25-20, 25-22) en un partido decisivo para su clasificación. Este resultado, el único que dejaba a los brasileños fuera de la disputa por los octavos de final, generó asombro y frustración tanto en los jugadores como en sus seguidores.

Brasil, que partía como favorito en el Grupo H, necesitaba una victoria en este encuentro para asegurar su pase a la siguiente fase. Sin embargo, a pesar de mostrar garra durante todo el partido, no logró imponer su juego frente a un equipo serbio extremadamente sólido y tácticamente astuto. El encuentro estuvo marcado por la falta de precisión en momentos cruciales, especialmente en los saques y las definiciones, lo que permitió a Serbia tomar el control de cada uno de los sets.

Inesperado adiós: Brasil fuera del Mundial tras caer con Serbia

Brasil vs. Serbia (1).jpeg

La repercusión de esta derrota fue aún mayor cuando República Checa derrotó a China y aprovechó la oportunidad para arrebatarle a Brasil el segundo lugar de la zona. Así, los brasileños dijeron adiós al torneo, ya que con un triunfo en este encuentro habrían sellado su clasificación a los octavos de final sin mayores problemas.

La eliminación de Brasil se ha convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato, teniendo en cuenta la historia y el nivel de su equipo. Ahora, los jugadores deberán realizar un profundo análisis sobre lo ocurrido, con el objetivo de identificar sus fallos y aprender de esta experiencia en una campaña que, hasta ese momento, parecía prometedora.