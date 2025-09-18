Con la disputa de dos encuentros continuó la cartelera correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada Unión de Crespo dio la sorpresa al superar a Estudiantes.
APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada
El Cervecero dejó sin invicto a Estudiantes en la continuidad de la fecha 6 del Torneo Clausura de la APB. Talleres venció a Patronato.
El Cervecero se impuso sobre el CAE por 82 a 71. Con este resultado el Albinegro sufrió su primera derrota en el certamen y resignó su condición de único líder del certamen. Por otro lado, Talleres venció por amplio margen a Patronato por 96 a 69.
Programa sexta fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Olimpia 70 – Recreativo 81
Ciclista 64 – Quique 48
Paracao 63 – Sionista 84
Miércoles
Unión 82 – Estudiantes 71
Talleres 96 – Patronato 69
Jueves
21.30: San Martin – Rowing
Libre: Echagüe
Sionista y Estudiantes comparten la cima de las posiciones
Las posiciones del Torneo Clausura de Primera A son las siguientes
Sionista 11
Estudiantes 11
Recreativo 10
Olimpia 10
Unión 9
Quique 8
Paracao 8
Ciclista 7
Patronato 7
Rowing 6
Talleres 6
Echagüe 5
San Martín 4