APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

El Cervecero dejó sin invicto a Estudiantes en la continuidad de la fecha 6 del Torneo Clausura de la APB. Talleres venció a Patronato.

18 de septiembre 2025 · 13:09hs
Con la disputa de dos encuentros continuó la cartelera correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada Unión de Crespo dio la sorpresa al superar a Estudiantes.

El Cervecero se impuso sobre el CAE por 82 a 71. Con este resultado el Albinegro sufrió su primera derrota en el certamen y resignó su condición de único líder del certamen. Por otro lado, Talleres venció por amplio margen a Patronato por 96 a 69.

Sionista venció a Echagüe en su duelo de la Liga Provincial.

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

APB: se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura

Programa sexta fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Olimpia 70 – Recreativo 81

Ciclista 64 – Quique 48

Paracao 63 – Sionista 84

Miércoles

Unión 82 – Estudiantes 71

Talleres 96 – Patronato 69

Jueves

21.30: San Martin – Rowing

Libre: Echagüe

Sionista y Estudiantes comparten la cima de las posiciones

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera A son las siguientes

Sionista 11

Estudiantes 11

Recreativo 10

Olimpia 10

Unión 9

Quique 8

Paracao 8

Ciclista 7

Patronato 7

Rowing 6

Talleres 6

Echagüe 5

San Martín 4

APB Estudiantes Unión de Crespo
