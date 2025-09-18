APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada El Cervecero dejó sin invicto a Estudiantes en la continuidad de la fecha 6 del Torneo Clausura de la APB. Talleres venció a Patronato. 18 de septiembre 2025 · 13:09hs

Con la disputa de dos encuentros continuó la cartelera correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada Unión de Crespo dio la sorpresa al superar a Estudiantes.

El Cervecero se impuso sobre el CAE por 82 a 71. Con este resultado el Albinegro sufrió su primera derrota en el certamen y resignó su condición de único líder del certamen. Por otro lado, Talleres venció por amplio margen a Patronato por 96 a 69.

Programa sexta fecha del Torneo Clausura de la APB Martes Olimpia 70 – Recreativo 81 Ciclista 64 – Quique 48 Paracao 63 – Sionista 84 Miércoles Unión 82 – Estudiantes 71 Talleres 96 – Patronato 69 Jueves 21.30: San Martin – Rowing Libre: Echagüe Sionista y Estudiantes comparten la cima de las posiciones Las posiciones del Torneo Clausura de Primera A son las siguientes Sionista 11 Estudiantes 11 Recreativo 10 Olimpia 10 Unión 9 Quique 8 Paracao 8 Ciclista 7 Patronato 7 Rowing 6 Talleres 6 Echagüe 5 San Martín 4