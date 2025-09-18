Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei reaccionó a la caída de los vetos

"Los antikukas que votan igual que los kukas" fue la reacción de Javier Milei tras el revés en el Congreso. Este jueves el Senado debate el veto a los ATN

18 de septiembre 2025 · 11:04hs
Javier Milei reaccionó a la caída de los vetos

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la caída de los vetos a universidades y el Garrahan en Diputados. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, lanzó en clara advertencia a los exaliados que no lo acompañaron.

“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, completó.

La causa $LIBRA cambió de juez: sale Servini y entra Martínez de Giorgi

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

El voto de los diputados entrerrianos: la mayoría rechazó los vetos

En la víspera, la oposición se anotó un doble triunfo aplastante en Diputados. Luego de un debate casi exprés, los bloques de la oposición, avalados por buena parte de los gobernadores que supieron ser "aliados" del Gobierno, ratificaron y giraron al Senado la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario.

Ambas leyes habían sido vetadas por el presidente Javier Milei por "atentar" contra el equilibrio fiscal. Los libertarios intentaron frenar la votación, pero la propuesta cayó en saco roto. Ambas leyes recibieron un mayor caudal de votos que cuando se aprobaron, originalmente, a mediados de septiembre.

Luego de un debate de más de cuatro horas de debate, el oficialismo sufrió una derrota peor de lo esperada. Es que si bien cuando se puso en marcha la sesión había dudas en torno al futuro de las dos leyes, los números fueron contundentes. La Emergencia para el Garrahan reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. A mediados de septiembre, cuando se aprobó, había sumado 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Habían sido 27 los ausentes.

En Paraguay

La estrategia va en línea con el discurso que Milei pronunció hace unos días, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Paraguay, donde el mandatario insistió en la necesidad de evitar posiciones intermedias: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, declaró al citar el libro “Crítica del intervencionismo” de Ludwig Von Mises. En esa línea, subrayó: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real. Cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”.

Javier Milei (5)

En esa exposición, Milei rindió homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense asesinado recientemente, y llamó a no abandonar la lucha ideológica: “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, expresó.

