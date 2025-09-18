Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Los restos fósiles fueron rescatados en un operativo encabezado por especialistas del Museo de Ciencias Naturales y Antropología de Paraná.

Luego de ocho horas de tareas, el gliptodonte de Colonia Avelina fue extraído por profesionales de un campo en el que fue hallado días atrás por un trabajador rural. El descubrimiento fue en una pequeña comunidad ubicada entre Libaros y Basavilbaso.

En el marco de un operativo paleontológico que demandó ocho horas de labor, los restos fueron extraídos por especialistas del Museo de Ciencias Naturales y Antropología “Antonio Serrano” de Paraná.

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

El descubrimiento había sido realizado semanas atrás por el trabajador rural Nelson Michel, quien al realizar labores de laboreo encontró una estructura extraña en una cárcava formada por desagües de la zona.

Tras dar aviso al propietario del campo, Horacio Muñoz, notificaron a las autoridades y el museo confirmó la magnitud del hallazgo.

Voces del operativo

El director del Museo “Antonio Serrano”, Gastón Fleita Moreyra destacó que “este tipo de descubrimientos nos permite acercarnos a la vida de especies que habitaron Entre Ríos hace más de 8.000 años. Lo importante es que la comunidad reconoció el hallazgo y lo puso rápidamente en conocimiento de las instituciones, lo que garantiza su preservación”.

Por su parte, la responsable del Registro Paleontológico de la provincia, licenciada Graciela Ibargoyen valoró el trabajo realizado en el terreno. “La extracción no es sencilla, porque se trata de fósiles muy frágiles. Se requiere un trabajo meticuloso y muchas horas de dedicación para poder recuperarlos sin dañarlos. Además, fue muy enriquecedor compartir la experiencia con la comunidad y con los niños que se acercaron, porque se transformó en una verdadera clase al aire libre”.

Colonia Leiva fosiles

Un procedimiento colectivo

El rescate del fósil estuvo a cargo de un equipo integrado también por Jorge Flores, especialista en excavaciones, y Sergio Medina, taxidermista. Durante más de ocho horas de trabajo lograron extraer buena parte del caparazón del gliptodonte.

La tarea se desarrolló en medio de la cárcava donde los restos quedaron al descubierto, y contó con el acompañamiento de la comuna, vecinos y trabajadores rurales.

El hallazgo, además de su valor científico, dejó una marca en la comunidad local, que pudo ser protagonista de un hecho histórico para la región.