Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf.

18 de septiembre 2025 · 11:49hs
A finales de septiembre, la única cancha de golf de la ciudad de Victoria cerrará definitivamente. Ubicada a pocos kilómetros del centro, sobre la Ruta Provincial Nº 11, este predio fue mantenido durante años por el empresario Carlos Atencio. Tras su fallecimiento, la familia heredera decidió no continuar con el proyecto y, a partir de octubre, el lugar dejará de ser accesible.

Esta decisión ha golpeado con fuerza a los alrededor de 20 jugadores locales que, durante años, encontraron en este espacio su único lugar para practicar, entrenar y disfrutar del golf. Algunos de ellos han estado vinculados al deporte en ese lugar durante más de dos décadas, e incluso hay casos de jugadores que llevan 27 años entrenando allí de manera ininterrumpida. Para muchos, este cierre implica no solo la pérdida de un espacio deportivo, sino también de un lugar donde socializar y conectarse con la naturaleza.

El golf en Victoria fue posible gracias al esfuerzo personal de Atencio, quien asumió los costos de mantenimiento de la cancha, un trabajo que requiere un cuidado especializado y que, debido a su alto costo, nunca se vio reflejado en las cuotas de los socios. Sin embargo, tras su muerte, la familia heredera, que no está vinculada al deporte, ha considerado inviable seguir con el proyecto debido a los gastos continuos que implica mantener el predio.

En las últimas semanas, se exploraron diversas opciones para evitar el cierre, desde un esquema en el que los propios socios se hagan cargo del alquiler del predio, hasta la búsqueda de inversores externos o el interés de clubes de Rosario, donde la demanda de turnos supera la oferta disponible. A pesar de estos intentos, las condiciones planteadas por la familia y el poco tiempo disponible han dificultado cualquier posibilidad de continuidad.

El cierre del Victoria Golf Club no solo significa la desaparición de un predio privado, sino también la pérdida de un espacio único para los amantes del golf en la ciudad. Lo que durante años fue un lugar de encuentro, deporte y comunidad podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.

