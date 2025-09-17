Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, el policía Mariano Corvalán, pudo regresar a su hogar en Gualeguaychú.

Después de semanas de internación, Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, el policía motorizado Mariano Corvalán, pudo regresar a su hogar el lunes en Gualeguaychú para seguir adelante con el proceso de recuperación.

El intento de feminicidio ocurrió el domingo 24 de agosto, pasadas las 21.30, en la vivienda de la pareja, ubicada en La Rioja y Gutenberg, zona norte de la ciudad.

Huck sufrió una herida de bala con arma reglamentaria del policía que comprometió órganos vitales, afectando su movilidad.

Tras la atención en la Unidad de Terapia Intensiva y luego en una habitación común del Hospital Centenario, la joven de 31 años recibió el alta.

Mientras el fiscal de la causa, Jorge Gutiérrez, aguarda para tomarle declaración, este miércoles se desestimó la excarcelación del acusado Mariano Corvalán, como la solicitó su abogado defensor Alfredo Vitale.

En la audiencia, en Tribunales, el juez Mauricio Derudi ratificó los 50 días de prisión preventiva que cumple Corvalán en la Comisaría del Menor, la Mujer y la Violencia Familiar, dispuesta el juez de Garantías, Ignacio Telenta, acusado de "tentativa de femicidio" contra su esposa.