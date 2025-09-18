Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025.

El proyecto UNUM - Somos Uno fue finalista del Geneva Challenge 2025. Destaca la participación de Juliana Praderio, profesional de Urdinarrain, Entre Ríos.

El proyecto UNUM - Somos Uno ha sido seleccionado como finalista del Geneva Challenge 2025 , una de las competencias internacionales más prestigiosas, organizada por el Graduate Institute de Ginebra (Suiza). En esta edición, el certamen busca identificar soluciones innovadoras y pragmáticas para los complejos desafíos relacionados con la migración.

Entre los equipos seleccionados de América Latina se encuentra Juliana Praderio, una profesional en Economía oriunda de Urdinarrain, Entre Ríos. De entre cientos de propuestas enviadas por universidades y equipos interdisciplinarios de todo el mundo, UNUM ha sido elegido como uno de los cinco finalistas, siendo además el único proyecto ganador proveniente de América Latina.

Entre Ríos presente en Ginebra: Juliana Praderio finalista del Geneva Challenge

En noviembre de 2025, el equipo viajará a Europa para participar en la ceremonia de premiación en Ginebra, Suiza, donde tendrá la oportunidad de presentar su propuesta ante un jurado internacional de alto nivel.

El proyecto UNUM - Somos Uno tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades laborales para migrantes, tanto internos como internacionales. Esto se logra mediante una aplicación gratuita, respaldada por evidencia empírica, alianzas multilaterales y un enfoque centrado en la inclusión, sostenibilidad y gobernanza territorial.

El equipo que lidera el proyecto está conformado por los siguientes profesionales, todos ellos parte de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés: