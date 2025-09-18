Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos Estudiantes va por el batacazo ante el líder del Brasileirão, en un escenario que le fue históricamente adverso. Arranca a las 21.30. 18 de septiembre 2025 · 13:08hs

Estudiantes será visitante en Brasil.

Flamengo y Estudiantes de La Plata jugarán este jueves desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, por la ida de los octavos de final Copa Libertadores. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega lastimado tras dos derrotas seguidas y buscará el batacazo, en una ciudad en la que nunca ganó, para poder cambiar el semblante. Por otro lado, el Mengão atraviesa un invicto de nueve duelos y es líder en solitario del Brasileirão.

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes al duelo por la Copa Libertadores El Fla transita su mejor momento en toda la temporada, arrastrando un invicto de nueve partidos y siendo líder en solitario de la liga brasileña tras 22 fechas disputadas, en las que anotó 47 goles y recibió sólo diez. Este registro le sirvió para olvidar el irregular momento que vivió en la fase de grupos de la Copa, en la que estuvo cerca de quedar eliminado. Ahora recibirá al Pincha en un duelo al que su entrenador, Filipe Luis, se refirió como: “El más importante del año”. En octavos de final eliminaron a Inter de Porto Alegre.

El cuadro de La Plata llegará a Río de Janeiro, una ciudad en la que nunca pudo ganar un partido oficial, en busca de un resultado que le permita poder afrontar la vuelta en su casa de la mejor manera. Sin embargo, su presente es irregular y viene de dos caídas consecutivas ante Central Córdoba y River que lo bajaron hasta la séptima plaza de la Zona A del Torneo Clausura. En el medio, atraviesa una polémica a causa de un cambio de escudo que fue cuestionado por un gran sector de su hinchada. En la fase anterior eliminó a Cerro Porteño con global de 1 a 0.