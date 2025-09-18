Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Estudiantes va por el batacazo ante el líder del Brasileirão, en un escenario que le fue históricamente adverso. Arranca a las 21.30.

18 de septiembre 2025 · 13:08hs
Estudiantes será visitante en Brasil.

Estudiantes será visitante en Brasil.

Flamengo y Estudiantes de La Plata jugarán este jueves desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, por la ida de los octavos de final Copa Libertadores. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega lastimado tras dos derrotas seguidas y buscará el batacazo, en una ciudad en la que nunca ganó, para poder cambiar el semblante. Por otro lado, el Mengão atraviesa un invicto de nueve duelos y es líder en solitario del Brasileirão.

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes al duelo por la Copa Libertadores

El Fla transita su mejor momento en toda la temporada, arrastrando un invicto de nueve partidos y siendo líder en solitario de la liga brasileña tras 22 fechas disputadas, en las que anotó 47 goles y recibió sólo diez. Este registro le sirvió para olvidar el irregular momento que vivió en la fase de grupos de la Copa, en la que estuvo cerca de quedar eliminado. Ahora recibirá al Pincha en un duelo al que su entrenador, Filipe Luis, se refirió como: “El más importante del año”. En octavos de final eliminaron a Inter de Porto Alegre.

apb: union de crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

El cuadro de La Plata llegará a Río de Janeiro, una ciudad en la que nunca pudo ganar un partido oficial, en busca de un resultado que le permita poder afrontar la vuelta en su casa de la mejor manera. Sin embargo, su presente es irregular y viene de dos caídas consecutivas ante Central Córdoba y River que lo bajaron hasta la séptima plaza de la Zona A del Torneo Clausura. En el medio, atraviesa una polémica a causa de un cambio de escudo que fue cuestionado por un gran sector de su hinchada. En la fase anterior eliminó a Cerro Porteño con global de 1 a 0.

Estudiantes Flamengo Brasileirao
Noticias relacionadas
Los jugadores de Talleres campeones.

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Marcelo Gallardo habló tras el triunfo de River.

Gallardo evalúa volver a poner la línea de tres en River para recibir a Palmeiras

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país en la actualidad.

Estudiantes festejó por duplicado

river derroto a estudiantes de la plata y es lider

River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

Ver comentarios

Lo último

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Manuel Adorni: Es un horror lo que han votado en el día de ayer

Manuel Adorni: "Es un horror lo que han votado en el día de ayer"

Ultimo Momento
La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Manuel Adorni: Es un horror lo que han votado en el día de ayer

Manuel Adorni: "Es un horror lo que han votado en el día de ayer"

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

FIFA actualizó el ranking mundial de selecciones y hay nuevo número 1

FIFA actualizó el ranking mundial de selecciones y hay nuevo número 1

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

La provincia
Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Dejanos tu comentario