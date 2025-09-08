Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

Luego de la derrota electoral en Buenos Aires, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei anunció una reestructuración de su armado político.

8 de septiembre 2025 · 22:19hs
Javier Milei quiere volver a dialogar con los gobernadores.

Javier Milei quiere volver a dialogar con los gobernadores.

Menos de 24 horas después de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció una reestructuración de su armado político. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei "tomó la decisión de conformar una mesa política nacional".

Los interlocutores de Javier Milei

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Según supo Noticias Argentinas, esta medida es la respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a la feroz interna, que incluyó escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

El dólar pasa el tope de la banda, se dispara el riesgo país a más de 1.100 puntos y las acciones argentinas caen más del 20% en la bolsa local y Wall Street

Mercados reaccionan a la derrota electoral de Javier Milei

Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

LEER MÁS: Tras la derrota, Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada

Adorni también anunció que el Presidente "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de "cagarnos con las obras" y exigió "lealtad de ida y vuelta".

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio.

Javier Milei gobierno nacional Manuel Adorni
