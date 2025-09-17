El voto de los diputados entrerrianos: la mayoría rechazó los vetos

Los diputados nacionales definieron insistir en promulgar la Ley Financiamiento Universitario y de Emergencia pediátrica y rechazar los vetos presidenciales.

Este miércoles en un debate conjunto, los diputados nacionales definieron insistir en promulgar la Ley Financiamiento Universitario y de Emergencia pediátrica y así rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei, en un nuevo golpe al oficialismo.

De los nueve legisladores que representan a Entre Ríos, seis votaron a favor de la insistencia de las leyes y dos se opusieron acompañando el veto presidencial. El único que se ausentó en el recinto tanto para dar quórum como para votar fue Francisco Morchio de Encuentro Federal.

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

La votación de los diputados entrerrianos fue igual en ambos expedientes. A favor de insistir con la promulgación de ambas leyes votaron Marcela Antola de Democracia para Siempre; Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical; Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna de Unión por la Patria.

Mientras que a favor del veto presidencial estuvieron Nancy Ballejos del PRO y Beltrán Benedit de la Libertad Avanza. El único ausente en ambas votaciones fue Francisco Morchio de Encuentro Federal.

En comparación con la sesión del 6 de agosto, cuando ambas iniciativas habían obtenido media sanción, se observaron dos cambios en los votos de los diputados entrerrianos. Uno de ellos es que Benedetti había votado en contra de ambos proyectos. La otra modificación fue que Morchio en Financiamiento Universitario se abstuvo, indicó APF.