Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

La Federación Argentina de Wu Shu certificó en Buenos Aires a Lisandro Abella como el primer instructor del interior. Una vida dedica al arte marcial.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el escenario de un hecho inédito para las artes marciales del país: por primera vez, la Federación Argentina de Wushu (FAWU) realizó una convocatoria abierta a agrupaciones del interior del país para participar en instancias de formación y evaluación docente en Wu Shu, también conocido como Kung Fu. Entre los protagonistas de este importante hito se destacó el paranaense Lisandro Abella, profesor y licenciado en Educación Física, y referente en Paraná por su extensa trayectoria en las artes marciales.

En dicho evento, el profesor Lisandro Abella, representando a la cuidad de Paraná, pudo participar y aprobar la evaluación ante un importante tribunal de calificación, integrado por los maestros y dirigentes de la Federación. La maestra Chen Min (campeona de China e internacional), el Mtro. Hong Wen Wu (presidente de FAWU), y el Mtro. David Carrasco (campeón argentino).

Tras una rigurosa instancia evaluativa ante un tribunal de maestros de altísimo nivel, Lisandro Abella logró su certificación como instructor Nacional de Wu Shu, convirtiéndose en el primero en alcanzar este título en toda la región.

Lisandro Abella, una vida dedicada al arte marcial

Lisandro Abella lleva años en el arte marcial. Su historia comienza en la adolescencia, cuando empezó a practicar y competir, demostrando rápidamente sus cualidades técnicas, disciplina y pasión por el arte marcial chino. Todos estos años ha acumulado premios en torneos regionales y nacionales, sino que también profundizó sus conocimientos académicos y profesionales en el área de la educación física y la salud.

Abella es Profesor de Educación Física en Gualeguay y Licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional del Litoral (UNL Santa Fe), y cuenta con una Maestría en Actividad Física y Salud obtenida en la Universidad Europea del Atlántico (España). Además, es Profesor Faja Negra de Wu Shu, título que respalda años de práctica y estudio del arte marcial chino.

El Wu Shu, más conocido en Occidente como Kung Fu, es un conjunto de disciplinas marciales originarias de China que integran técnicas de golpes, patadas, bloqueos, defensas, y complejas rutinas de destreza gimnástica. Sus distintas ramas incluyen el Wu Shu Tradicional, el Wu Shu Moderno, el Tai Chi y el combate Sanda, cada una con sus particularidades técnicas, filosóficas y competitivas.

Lejos de ser una práctica meramente física, el Wu Shu representa una forma de vida, un camino de formación integral que combina cuerpo, mente y espíritu. Esta concepción integral es precisamente lo que ha motivado a el entrerriano Lisandro Abella a difundir y enseñar este arte con seriedad, compromiso y rigor formativo en su ciudad natal.

Este logro individual es también un reconocimiento al trabajo colectivo que viene desarrollando desde hace años la Escuela de Wu Shu Paraná, liderada por Abella. La institución, ubicada en calle España 716, ha sido un espacio de formación constante, donde alumnos de todas las edades practican, aprenden y se desarrollan dentro del marco de esta disciplina milenaria.

Gracias a su participación activa en encuentros y capacitaciones organizados por la FAWU, la Escuela ha logrado integrarse plenamente al movimiento nacional del Wu Shu, abriendo nuevas oportunidades para practicantes del interior del país que históricamente habían estado excluidos de los circuitos federativos.

El acontecimiento del pasado domingo en Buenos Aires no fue un hecho aislado, sino el inicio de una nueva etapa para el Wu Shu en Argentina. La FAWU anunció que se implementarán nuevas instancias de evaluación anuales, además de una agenda de cursos, capacitaciones y encuentros federativos abiertos a todo el público, incluyendo a practicantes no federados.

A los interesado en sumarse al arte marcial que dicta Lisandro Abella podrán comunicarse al celular 3434067258 o dirigirse a calle España 716 de Paraná.