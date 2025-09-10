Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Después de dos años, el presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2026. Lo hará en cadena nacional el lunes 15. No se dieron detalles del contenido

10 de septiembre 2025 · 13:46hs
El presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes 15, por cadena nacional, desde las 21, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El anuncio se realizará en medio de fuertes cambios en la estrategia política del Gobierno tras su derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

Más allá del horario y de la fecha, por el momento desde el Gobierno no dieron mayores detalles sobre el contenido de la propuesta y el lugar donde será presentado.

Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica.

Milei ratificó el  rumbo: "No nos moveremos ni un milímetro del programa"

El diputado nacional Emilio Monzó cargó contra Karina Milei y opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 

Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

Antes del anuncio, el Presidente encabezó en Casa Rosada una reunión de Gabinete en la que se establecieron las prioridades de gestión antes de que inicie el camino para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

También fue confirmado como flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quién se sumará a la mesa de diálogo federal, para fortalecer la relación con los distritos.

El debate alrededor del Presupuesto

La última presentación fue realizada el 14 de septiembre de 2024, en otro momento político del Gobierno. Allí, el Presidente presentó un esquema en el que la economía creciera un 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, y que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

En la presentación del año pasado, Milei - con un Santiago Caputo ocupando un rol principal - montó una puesta en el Congreso para dar a conocer el Presupuesto. El anuncio contó con la presencia de ministros y un lugar destacado para el equipo económico.

Hoy la realidad es otra y la expectativa continúa puesta sobre cuál será la estrategia de un Gobierno que golpeado por resultados electorales y escándalos por presunta corrupción en ANDIS. Sin mayores detalles sobre el contenido del discurso, Milei buscará volver a controlar la agenda del debate público y trazar alianzas de cara a las elecciones de octubre.

