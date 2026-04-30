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El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia

El Gobierno nacional decidió reabrir la sala de periodistas, que estaba cerrada desde el 23 de abril. El lunes, Manuel Adorni volverá a dar una conferencia.

30 de abril 2026 · 22:03hs
El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa. 

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa. 

Luego de la fallida conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado, Manuel Adorni no habló más con los periodistas. De hecho, la primera vez que se lo escuchó hablar desde que se desató el escándalo fue este miércoles, cuando se presentó en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, aunque el debate estuvo cooptado por la causa que impulsa el juez federal Ariel Lijo. Ahora el Gobierno nacional decidió volver a reabrir la sala de periodistas.

LEER MÁS: Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

La decisión del Gobierno nacional

El Gobierno nacional decidió reabrir la sala de periodistas, que estaba cerrada luego de un incidente con el medio TN, y el jefe de Gabinete volverá a dar una conferencia en Casa Rosada. Será el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.

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Es de recordar que la sala de periodistas está cerrada desde el 23 de abril luego de que se difundieran grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió en un programa un domingo por la noche.

Ese día, desde el Ejecutivo afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio. Así las cosas, se espera que el próximo lunes el jefe de Gabinete vuelva a hablar con los medios de comunicación en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia por enriquecimiento ilícito.

Ahora, el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito, le encargó un análisis pormenorizado sobre el patrimonio del funcionario a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), da cuenta Infobae.

Otros datos

De esta manera, buscan saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI -un organismo de la Procuración General de la Nación- que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias, según plasmó en un decreto.

Todo esto se da en el marco de las deudas que le descubrió la Justicia al ministro coordinador por 335.000 dólares y gastó más de 100.000 dólares en menos de un año, solamente en propiedades.

gobierno nacional Periodistas Manuel Adorni
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