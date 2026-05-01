Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación del año y largará 8°

Las mejoras en los Alpine A526 se evidenciaron en esta primera jornada del Gran Premio de Miami, en donde consiguieron integrar el Top10 de la clasificación correspondiente a la carrera Sprint de Fórmula 1, y en la cual Franco Colapinto consiguió ubicarse en la 8ª posición, progresando hasta el último corte cronometrado y ratificando el buen andar de su nuevo chasis que se alistó en la sede de Enstone.

El pilarense se fue afianzando en esta primera experiencia en el trazado urbano de 5.412 metros, consiguiendo marcar en el tercer y último tramo de la clasificación 1’29”320/1000, con un juego de neumáticos blandos que había usado en la práctica, y además manteniéndose por delante de su compañero Pierre Gasly por 154/1000.

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Colapinto señaló una progresiva mejora con su auto en las dos tandas preliminares, consiguiendo con neumáticos medios establecer referencias alentadoras, y logrando mejorar en casi ocho décimas sus registros con respecto a lo hecho por Gasly, quien en este fin de semana cuenta con nuevos elementos aerodinámicos en su auto y que en Canadá también serán utilizados en el coche del argentino. Amén de ello, ambos pueden aspirar a sumar a partir de ahora con sus respectivas unidades.

“Estoy contento, lo principal fue entender por qué nos faltaba en algunas curvas. Con un fin de semana sprint es todo mucho más complicado y que desde el principio esté rápido el auto estoy feliz. Fue un gran trabajo del equipo durante el receso. Después de tanto laburo encontramos el rumbo. Arrancamos de cero de nuevo empezar bien es muy bueno. Hay mucho por entender, igualmente está todo encaminado y esperemos tener un buen sábado”, expresó el argentino a ESPN.

El dominio de McLaren en Miami

McLaren mostró su recuperación en el reinicio del calendario, y nada menos que con Lando Norris, el vigente campeón mundial, quien volvió a ser rápido en una pista que se siente a pleno como la de Miami, y en esta clasificación de la carrera Sprint había liderado el primer corte y en el último redondeó su mejor vuelta con 1’27”869/1000 (a 221,730 kilómetros por hora) logrando superar a Kimi Antonelli (Mercedes), quien se ubicó a 222/1000 y de Oscar Piastri, su compañero de equipo, por 239/1000.

Por su parte, Charles Leclerc no pudo revalidar lo que hizo en la práctica y la tanda intermedia con la Ferrari, y quedó cuarto (a 370/1000) superando a Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Colapinto, Isack Hadjar (Red Bull) y Gasly, conformando el grupo que definió la clasificación de esta instancia.

Cabe destacar que la carrera Sprint de este sábado será desde las 13. Quienes dentro de los 8 primeros sumarán puntos. En tanto que a las 17 será la clasificación para el Gran Premio de Miami del domingo.