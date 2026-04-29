El diputado del Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola, realizó fuertes declaraciones en el marco de la actividad parlamentaria, donde cuestionó al Gobierno nacional y al jefe de Gabinete.
Néstor Pitrola apuntó contra Manuel Adorni y habló de "alta corrupción del Estado"
Nestor Pitrola criticó al jefe de Gabinete, lo llamó "cadáver político" y denunció "alta corrupción del Estado" y aumento patrimonial sin explicación.
Según expresó, "la única explicación de que se hayan copado las gradas de la Cámara, que esté el Gabinete entero del Gobierno, con el presidente Javier Milei y su hermana 3% al frente, a sostener al jefe de Gabinete...Es indudable que se trata de sostener una pieza clave de la alta corrupción del Estado que estamos viviendo".
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"Cadáver político": la frase de Néstor Pitrola que generó tensión en el Congreso
En ese contexto, también dirigió críticas personales hacia el jefe de Gabinete, a quien calificó duramente: "Usted jefe de Gabinete es un cadáver político. Disculpe pero se lo tenía que decir, porque no pudo explicarle al pueblo argentino el aumento vertiginoso de su patrimonio y el de su esposa".
Las declaraciones de Pitrola se inscriben en un clima de fuerte confrontación política en el Congreso, donde la oposición de izquierda ha intensificado sus cuestionamientos al oficialismo.