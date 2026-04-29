Néstor Pitrola apuntó contra Manuel Adorni y habló de "alta corrupción del Estado".

Nestor Pitrola criticó al jefe de Gabinete, lo llamó "cadáver político" y denunció "alta corrupción del Estado" y aumento patrimonial sin explicación.

El diputado del Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola, realizó fuertes declaraciones en el marco de la actividad parlamentaria , donde cuestionó al Gobierno nacional y al jefe de Gabinete.

Según expresó, "la única explicación de que se hayan copado las gradas de la Cámara, que esté el Gabinete entero del Gobierno, con el presidente Javier Milei y su hermana 3% al frente, a sostener al jefe de Gabinete...Es indudable que se trata de sostener una pieza clave de la alta corrupción del Estado que estamos viviendo" .

"Cadáver político": la frase de Néstor Pitrola que generó tensión en el Congreso

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En ese contexto, también dirigió críticas personales hacia el jefe de Gabinete, a quien calificó duramente: "Usted jefe de Gabinete es un cadáver político. Disculpe pero se lo tenía que decir, porque no pudo explicarle al pueblo argentino el aumento vertiginoso de su patrimonio y el de su esposa".

Las declaraciones de Pitrola se inscriben en un clima de fuerte confrontación política en el Congreso, donde la oposición de izquierda ha intensificado sus cuestionamientos al oficialismo.