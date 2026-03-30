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Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con una hipoteca privada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró un departamento en Caballito valuado en USD 230.000 con una hipoteca privada. La operación fue en noviembre de 2025.

30 de marzo 2026 · 22:22hs
Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con una hipoteca privada.

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito con una hipoteca privada.

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

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Manuel Adorni, otra vez comprometido

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó dar precisiones sobre los viajes y propiedades “porque hay una investigación judicial en curso”.

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Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Manuel Adorni departamento Jefe de Gabinete
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