Congreso: Gustavo Bordet llevó reclamos para Entre Ríos y cuestionó la falta de respuestas de Manuel Adorni

El diputado Gustavo Bordet planteó una agenda de temas clave para Entre Ríos en el Congreso de la Nación. También cuestionó la falta de respuestas de Adorni.

Tras la sesión en el Congreso, Bordet cuestionó la falta de respuestas de Adorni.

En el marco de la sesión informativa en el Congreso de la Nación , el diputado Gustavo Bordet planteó una agenda de temas estratégicos para Entre Ríos vinculados al ambiente, la infraestructura, el financiamiento previsional y el desarrollo productivo. Sin embargo, las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a mostrar un alto nivel de imprecisión y falta de definiciones concretas.

“Venimos a plantear temas muy concretos que afectan a nuestra provincia y lo que recibimos son respuestas generales, sin datos verificables ni compromisos claros”, sostuvo Bordet.

En esa línea, apuntó directamente contra el carácter de la presentación: “Esto es un acto institucional previsto por la Constitución, no una puesta en escena. Las provincias necesitamos información seria, no formalidades vacías”.

Y agregó: “Lo que vimos hoy fue un informe con muy poca argumentación propia. Básicamente se leyeron respuestas sin desarrollo ni posibilidad de repregunta real”.

Uno de los ejes centrales fue la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Desde el Gobierno se limitó a señalar que el tema es seguido “con atención”, sin detallar evaluaciones ni acciones concretas. “No alcanza con decir que se está mirando el tema. Estamos hablando de un posible impacto ambiental sobre el río Uruguay que requiere certezas y controles efectivos”, advirtió.

Más pedidos para Entre Ríos

En materia de rutas y obras públicas, las respuestas oficiales se apoyaron en generalidades, sin cronogramas ni precisiones presupuestarias. “Las rutas nacionales en Entre Ríos están en estado crítico. No se puede responder con enunciados abstractos cuando lo que se necesita es planificación y ejecución”, señaló.

Respecto a la deuda con la Caja de Jubilaciones, el Gobierno reiteró que los pagos dependerán de las “posibilidades fiscales”, sin detallar montos ni plazos firmes. “No puede haber discrecionalidad cuando se trata de derechos previsionales. Las provincias necesitan previsibilidad”, remarcó.

Finalmente, sobre la Hidrovía del río Paraná, se informó que el proceso sigue en evaluación, sin precisiones sobre tiempos ni impacto regional. “Estamos hablando de una vía estratégica para la producción. La falta de definiciones también es una forma de afectar el desarrollo”, afirmó.

“Cuando uno viene al Congreso tiene que poder explicar la gestión, no limitarse a un guion. Si no hay profundidad en las respuestas, el control parlamentario pierde sentido”, concluyó Bordet.