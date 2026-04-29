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Manuel Adorni apuntó al kirchnerismo y a empresarios "golpistas" que frenan la "reconstrucción"

El jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial.

29 de abril 2026 · 11:22hs
El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 

El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 
El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 

El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunció hoy que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario. O hizo en el informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación.

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El jefe de Gabinete comenzó su discurso con un fuerte ataque a la oposición y una defensa del plan económico.

Manuel Adorni tribuna

En un palco la presencia del presidente Javier Milei, quien concurrió junto a Gabinete, representó un fuerte respaldó a Adorni, quien atraviesa denuncias judiciales por el incremento de su patrimonio. El jefe de Gabinete también estuvo apoyado por diputados libertarios, ministros y militantes que colmaron los palcos de invitados en el recinto de sesiones.

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En el primer tramo de su discurso, Adorni atacó con dureza al kirchnerismo y defendió el "plan anti-inflacionario" aplicado por el oficialismo al señalar que se descendió en dos años del 211% al 31%. “Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

Destaco que si no actuaban rápido, "la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. “El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, subrayó.

“A pesar de esto, no nos desviamos: logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios”.

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En su discurso reconoció que “hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con historia crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”

En ese sentido, Adorni señaló que “el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas” y eso “trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”.

Manuel Adorni

“Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal”, destacó y sumó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos debió un centímetro de nuestro camino”.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo en su larga exposición.

Manuel Adorni exposición Javier Milei
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