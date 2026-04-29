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Myriam Bregman cruzó a Manuel Adorni tras su informe de gestión: "Me parece obsceno"

Myriam Bregman cuestionó a Manuel Adorni tras su informe en el Congreso y le planteó preguntas en nombre del Frente de Izquierda.

29 de abril 2026 · 13:31hs
Myriam Bregman cruzó a Manuel Adorni tras su informe de gestión: Me parece obsceno.

Myriam Bregman cruzó a Manuel Adorni tras su informe de gestión: "Me parece obsceno".

La diputada nacional Myriam Bregman formuló una serie de críticas y preguntas en nombre del Frente de Izquierda al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la presentación de su informe de gestión en el Congreso.

Durante su intervención, Bregman cuestionó el tono de la exposición oficial: "Me parece obsceno que entre, diga cuatro barbaridades que se le ocurrieron, nos aburra a todos diciendo cosas y se vaya como si nada", expresó.

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La legisladora también utilizó una comparación irónica: "¿Sabe cómo le dice la gente? Aloe vera, un chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades”, señaló. Y agregó: “Si es tan guapo, ¿por qué hizo que el propio Javier Milei se tire sobre la granada hoy?".

En otro tramo, Bregman apuntó sobre la situación económica: "¿Sabe que con lo que cobra una pensión de una persona con discapacidad ustedes no llega a pagar la mitad de las expensas de uno de sus inmuebles? Quiero saber si lo sabe y si eso le da vergüenza. ¿Cree que cerrando la sala de prensa de Casa Rosada se va a tapar los escándalos que envuelven a usted y al Gobierno?".

Finalmente, se refirió al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Sé que toma aviones privados y no lo padece. Hoy usted habló del gran logro de tener visa para ir a EEUU. La gente no puede volver a su casa porque hay líneas de colectivo que ya no corren porque el transporte está carísimo, entérese".

Myriam Bregman Congreso de la Nación Manuel Adorni
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