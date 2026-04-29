Myriam Bregman cruzó a Manuel Adorni tras su informe de gestión: "Me parece obsceno".

Myriam Bregman cuestionó a Manuel Adorni tras su informe en el Congreso y le planteó preguntas en nombre del Frente de Izquierda.

La diputada nacional Myriam Bregman formuló una serie de críticas y preguntas en nombre del Frente de Izquierda al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de la presentación de su informe de gestión en el Congreso.

Durante su intervención, Bregman cuestionó el tono de la exposición oficial: "Me parece obsceno que entre, diga cuatro barbaridades que se le ocurrieron, nos aburra a todos diciendo cosas y se vaya como si nada" , expresó.

Duro cruce de Myriam Bregman a Manuel Adorni en el Congreso: críticas y chicanas

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La legisladora también utilizó una comparación irónica: "¿Sabe cómo le dice la gente? Aloe vera, un chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades”, señaló. Y agregó: “Si es tan guapo, ¿por qué hizo que el propio Javier Milei se tire sobre la granada hoy?".

En otro tramo, Bregman apuntó sobre la situación económica: "¿Sabe que con lo que cobra una pensión de una persona con discapacidad ustedes no llega a pagar la mitad de las expensas de uno de sus inmuebles? Quiero saber si lo sabe y si eso le da vergüenza. ¿Cree que cerrando la sala de prensa de Casa Rosada se va a tapar los escándalos que envuelven a usted y al Gobierno?".

Finalmente, se refirió al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Sé que toma aviones privados y no lo padece. Hoy usted habló del gran logro de tener visa para ir a EEUU. La gente no puede volver a su casa porque hay líneas de colectivo que ya no corren porque el transporte está carísimo, entérese".