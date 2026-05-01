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Día del Trabajador: la misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná

Con un mensaje centrado en la crisis laboral, se llevó adelante la tradicional misa en la iglesia San José Obrero, en el marco del Día del Trabajador.

1 de mayo 2026 · 18:59hs
La misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná.

Arzobispado de Paraná

La misa de San José Obrero reunió a fieles en Paraná.

Se realizó este viernes la tradicional misa de los trabajadores en la iglesia San José Obrero. La celebración estuvo precedida por una procesión por las calles del barrio, en la que los fieles acompañaron la imagen del santo patrono del trabajo hasta el lugar de la misa, en el marco del Día del Trabajador.

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La celebración en la iglesia San José Obrero

El oficio religioso fue presidido por el monseñor emérito Juan Alberto Puiggari, quien durante su homilía planteó con crudeza el escenario actual del mundo laboral. “En el día de San José Obrero pensamos en el mundo del trabajo y ciertamente que una vez más llegamos a esta fecha con mucho dolor”, comenzó.

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Misa San José Obrero 2

Más adelante, Puggari pidió agradecer por quienes tienen trabajo y acompañar a quienes lo buscan: “Queremos darle las gracias a Dios por todos los que trabajan y queremos pedir por aquellos que no trabajan para que no se desanimen, para que no bajen los brazos”, afirmó.

Día del Trabajador San José Obrero Paraná
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