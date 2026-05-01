La titular del Juzgado de Familia N° 5 con competencia residual del exJuzgado Civil y Comercial N° 8, Yanina Yzet, intimó a la “Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Secretaría de Servicios Públicos de la ciudad, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Fiscalía de Estado del Superior Gobierno de Entre Ríos y Defensoría del Pueblo” a que se dé cumplimiento a la sentencia que ordena el saneamiento del volcadero.
La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná
Buscan que se de cumplimiento de una sentencia por un amparo ambiental para la implementación de un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero.
Amparo
El pronunciamiento judicial hace lugar al pedido del Foro Ecologista Paraná que recurrió a la Justicia a principios de abril para que se ejecute la manda que ordenó el cese de los focos ígneos en el basural, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y el traslado del actual predio donde se reciben los residuos domiciliarios urbanos, según se lee en la presentación a la que accedió ERA Verde.
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La causa remite originalmente a un expediente iniciado en 2008 y que obtuvo curso favorable en 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017. El planteo surgió luego que en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Paraná se activara una Mesa de Trabajo Ambiental que mantuvo reuniones a fines de 2025 y principios del corriente para abordar la problemática de los desperdicios y las humaredas.
Con fecha 27 de abril, la jueza Yanina Mariel Yzet intimó a la Municipalidad de Paraná y al Gobierno de Entre Ríos a que den cumplimiento de una sentencia por un amparo ambiental promovida en el año 2007 para la implementación de un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero. El pedido se elevó junto a un informe el 6 de abril pasado por parte del presidente del Foro Ecologista Paraná, Daniel Verzenassi. El activista ambiental solicitó la ejecución de la sentencia que ordena el cese de las quemas y saneamiento del vertedero a cielo abierto emitido en 2009 y que fuera ratificado a lo largo de los años en distintos fallos judiciales.
Intimación judicial
Originalmente la demanda fue tramitada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná y obtuvo curso favorable cuando estaba a cargo del exjuez Roberto Parajón, quien mandó al municipio a realizar tareas para atender los focos ígneos que se producían en el Volcadero y erradicar los minibasurales. Luego, la causa pasó a manos de la exjueza civil María Andrea Morales, ahora camarista. La magistrada continuó con las inspecciones a campo iniciadas por Parajón y también dictó medidas para asegurar la ejecución de sentencia. Entre ellas, dispuso que, a partir del 1° de abril de 2016, en la capital entrerriana se procediera a efectuar separación domiciliaria y recolección diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Antes, en la resolución del 16 de diciembre de 2013, se mandó la implementación integral del sistema Girsu y el traslado del vertedero.
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Derrotero
Es así que, a 19 años de haberse iniciado el requerimiento por las quemas en el vertedero a cielo abierto de la capital entrerriana, el Foro Ecologista Paraná volvió a recurrir a la Justicia para que se ejecute la sentencia. En este orden, Vezeñassi, con representación legal de Aldana Sasia, hace referencia a las numerosas resoluciones judiciales que han intimado a las distintas administraciones municipales a fijar plazos y llevar adelante las medidas correspondientes. En el escrito, la organización socio ambiental pide que se apliquen multas por esta falta y se identifique a los funcionarios responsables que sucesivamente no aplicar la manda judicial.
La intimación que ordenó Yzet también alcanza a la Provincia. Al respecto, según pudo averiguar ERA Verde, la Secretaría de Ambiente junto a la Fiscalía de Estado se encuentran preparando una respuesta.Tiempo perdidoEntre otros argumentos, el Foro Ecologista advierte un retroceso de la situación por “un claro incumplimiento estatal prolongado, sistemático y agravado de todas las sentencias dictadas en autos”, por lo que solicita “se adopten medidas urgentes, eficaces y concretas para garantizar cumplimiento efectivo de esta ejecución”.
En esta regresión por falta de cumplimiento, la organización ecologista advierte que: “No se ha concretado el traslado del volcadero municipal. No se ha implementado un relleno sanitario conforme a derecho; No existe solución definitiva de disposición final de residuos”. A esto, “se suma que, desde el año 2024, la localidad de Colonia Avellaneda traslada sus residuos al volcadero de esta ciudad, agravando la situación preexistente y evidenciando la total ausencia de planificación y control estatal”.
También se señalan fallas en algunos puntos implementados para la gestión de residuos: “La separación en origen es prácticamente inexistente; La planta de tratamiento funciona de manera parcial e ineficiente; No se han implementado programas con resultados verificables; Persisten focos ígneos y emisiones de humo que afectan periódicamente a la población; Existen numerosos basurales y microbasurales activos. Todo ello demuestra que la eficacia del proceso ha sido prácticamente nula”, se reprocha en el escrito al que accedió ERA Verde.