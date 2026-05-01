La Justicia ordenó la reubicación del Volcadero de Paraná

Buscan que se de cumplimiento de una sentencia por un amparo ambiental para la implementación de un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero.

La titular del Juzgado de Familia N° 5 con competencia residual del exJuzgado Civil y Comercial N° 8, Yanina Yzet, intimó a la “Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Secretaría de Servicios Públicos de la ciudad, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Fiscalía de Estado del Superior Gobierno de Entre Ríos y Defensoría del Pueblo” a que se dé cumplimiento a la sentencia que ordena el saneamiento del volcadero .

El pronunciamiento judicial hace lugar al pedido del Foro Ecologista Paraná que recurrió a la Justicia a principios de abril para que se ejecute la manda que ordenó el cese de los focos ígneos en el basural, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y el traslado del actual predio donde se reciben los residuos domiciliarios urbanos, según se lee en la presentación a la que accedió ERA Verde.

La causa remite originalmente a un expediente iniciado en 2008 y que obtuvo curso favorable en 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017. El planteo surgió luego que en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Paraná se activara una Mesa de Trabajo Ambiental que mantuvo reuniones a fines de 2025 y principios del corriente para abordar la problemática de los desperdicios y las humaredas.

Con fecha 27 de abril, la jueza Yanina Mariel Yzet intimó a la Municipalidad de Paraná y al Gobierno de Entre Ríos a que den cumplimiento de una sentencia por un amparo ambiental promovida en el año 2007 para la implementación de un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero. El pedido se elevó junto a un informe el 6 de abril pasado por parte del presidente del Foro Ecologista Paraná, Daniel Verzenassi. El activista ambiental solicitó la ejecución de la sentencia que ordena el cese de las quemas y saneamiento del vertedero a cielo abierto emitido en 2009 y que fuera ratificado a lo largo de los años en distintos fallos judiciales.

Intimación judicial

Originalmente la demanda fue tramitada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná y obtuvo curso favorable cuando estaba a cargo del exjuez Roberto Parajón, quien mandó al municipio a realizar tareas para atender los focos ígneos que se producían en el Volcadero y erradicar los minibasurales. Luego, la causa pasó a manos de la exjueza civil María Andrea Morales, ahora camarista. La magistrada continuó con las inspecciones a campo iniciadas por Parajón y también dictó medidas para asegurar la ejecución de sentencia. Entre ellas, dispuso que, a partir del 1° de abril de 2016, en la capital entrerriana se procediera a efectuar separación domiciliaria y recolección diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Antes, en la resolución del 16 de diciembre de 2013, se mandó la implementación integral del sistema Girsu y el traslado del vertedero.

Derrotero

Es así que, a 19 años de haberse iniciado el requerimiento por las quemas en el vertedero a cielo abierto de la capital entrerriana, el Foro Ecologista Paraná volvió a recurrir a la Justicia para que se ejecute la sentencia. En este orden, Vezeñassi, con representación legal de Aldana Sasia, hace referencia a las numerosas resoluciones judiciales que han intimado a las distintas administraciones municipales a fijar plazos y llevar adelante las medidas correspondientes. En el escrito, la organización socio ambiental pide que se apliquen multas por esta falta y se identifique a los funcionarios responsables que sucesivamente no aplicar la manda judicial.

La intimación que ordenó Yzet también alcanza a la Provincia. Al respecto, según pudo averiguar ERA Verde, la Secretaría de Ambiente junto a la Fiscalía de Estado se encuentran preparando una respuesta.Tiempo perdidoEntre otros argumentos, el Foro Ecologista advierte un retroceso de la situación por “un claro incumplimiento estatal prolongado, sistemático y agravado de todas las sentencias dictadas en autos”, por lo que solicita “se adopten medidas urgentes, eficaces y concretas para garantizar cumplimiento efectivo de esta ejecución”.

En esta regresión por falta de cumplimiento, la organización ecologista advierte que: “No se ha concretado el traslado del volcadero municipal. No se ha implementado un relleno sanitario conforme a derecho; No existe solución definitiva de disposición final de residuos”. A esto, “se suma que, desde el año 2024, la localidad de Colonia Avellaneda traslada sus residuos al volcadero de esta ciudad, agravando la situación preexistente y evidenciando la total ausencia de planificación y control estatal”.

También se señalan fallas en algunos puntos implementados para la gestión de residuos: “La separación en origen es prácticamente inexistente; La planta de tratamiento funciona de manera parcial e ineficiente; No se han implementado programas con resultados verificables; Persisten focos ígneos y emisiones de humo que afectan periódicamente a la población; Existen numerosos basurales y microbasurales activos. Todo ello demuestra que la eficacia del proceso ha sido prácticamente nula”, se reprocha en el escrito al que accedió ERA Verde.