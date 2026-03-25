Manuel Adorni: "A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder"

A casi dos meses de su última conferencia de prensa, Manuel Adorni convocó a los medios para intentar dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. Sin embargo, dijo que no iba a dar explicaciones porque hay una investigación judicial en curso.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, arrancó a las 11.11, en un primer descargo. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y aclaró que no daría explicaciones sobre su patrimonio. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, se excusó.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, dijo sobre las versiones sobre las propiedades que se le adjudican, entre ellas, una en Martínez y otra en Exaltación de la Cruz. Con esta declaración, Adorni confirmó que vive en el barrio de Caballito, en una propiedad que no figura en su última declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Casa que le atribuyen a Adorni La casa que le atribuyen a Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club ubicado en Exaltación de la Cruz. Foto: @Marcelampagano

Patrimonio

Según consignó La Nación, en su última presentación, correspondiente a 2024, el actual jefe de Gabinete reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (100%, donación familiar). Anotó también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, dijo Adorni, que por momentos se lo vio tenso y se cruzó con más de un periodista.

Ante la consulta sobre el pago del avión privado para ir a Punta del Este, Adorni evitó dar precisiones y cuestionó al periodista de El Destape que le hizo la pregunta. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legitimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Sobre sus ingresos, volvió a remarcar que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.

adorni anuncios cultura derechos humanos.jpg Manuel Adorni anunció el cierre de Vialidad Nacional.

“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, añadió sobre el viaje a Punta del Este en un jet privado, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que está bajo su órbita. “No veo incompatibilidad y menos de dádivas”, señaló.

Su intervención no dejó en claro que el viaje a Punta del Este haya sido pagado por él. La Justicia tiene en su poder las facturas de los vuelos privados, de ida y de vuelta, que hizo el jefe de Gabinete con su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública y que es amigo de Adorni, y el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.