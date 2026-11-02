Cristina Fernández al Washington Post: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿Por qué no?

Cristina Fernández le dio una entrevista al Washington Post en la que dejó la puerta abierta para 2027 y vaticinó la derrota de Trump

Cristina Fernández le dio una entrevista al Washington Post en la que dejó la puerta abierta para 2027 y vaticinó la derrota de Trump

En su primera entrevista concedida a un medio internacional desde que fuera condena por la causa Vialidad e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, la expresidenta Cristina Fernández ofreció un extenso reportaje al diario estadounidense The Washington Post.

Desde el departamento de 200 metros cuadrados que habita en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, donde cumple una pena de seis años de arresto domiciliario, la exmandataria de 73 años analizó la coyuntura política nacional e internacional, detalló su estrategia ante organismos internacionales y dejó abierta la posibilidad de disputar nuevamente la presidencia de la Nación en 2027.

La nota periodística del medio norteamericano expone tanto las definiciones ideológicas y electorales de la dirigente peronista como los pormenores de su rutina de confinamiento, sus autocríticas sobre la última gestión del Frente de Todos y el asesoramiento legal internacional que busca restituirle sus derechos políticos.

"Washington Post":Por su entrevista a Cristina Kirchner https://t.co/qP36qf7e6s — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2026

Escenario internacional: vaticinio de derrota para Donald Trump

En la víspera de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, Fernández de Kirchner centró parte de su análisis en la política exterior estadounidense y el impacto de la administración de Donald Trump en América Latina.

Según las declaraciones recogidas en el reportaje, la expresidenta anticipó un adverso resultado electoral para el oficialismo republicano en el Congreso estadounidense."Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país".

La exmandataria confía en que el electorado de los Estados Unidos impulse una nueva ola de gobiernos progresistas en el continente. Asimismo, vinculó el clima político estadounidense con la dinámica de la región, argumentando que la intervención estratégica en favor de sectores conservadores no logrará contener el desgaste electoral del mandatario estadounidense en su propio territorio.

Escenario electoral 2027: "¿Por qué no?"

Consultada sobre si contempla competir nuevamente por la presidencia de la Nación en 2027 —año en que el presidente Javier Milei buscará la reelección—, Fernández de Kirchner evitó descartar una candidatura, aunque condicionó cualquier aspiración al avance del proceso judicial y a la recuperación de su derecho a ser elegida. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

En este punto, el reportaje de The Washington Post destacó que la oposición política al gobierno de Milei aún no ha logrado articularse en torno a un liderazgo o candidato único. En ese contexto, la nota menciona mediciones de opinión pública recientes que sitúan el nivel de aprobación de la expresidenta en torno al 30%, una cifra ligeramente superior a la que registra el actual jefe de Estado argentino.

Al evaluar las dinámicas del electorado y la consolidación de las fuerzas políticas alternativas, Fernández manifestó su convicción de que los procesos políticos atraviesan fases pendulares e históricas: "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa".

Desestimación de cargos y recurso ante las Naciones Unidas

Respecto a su situación legal y a la sentencia impuesta por el fuero federal argentino en la Causa Vialidad, Fernández ratificó su inocencia, rechazó de manera categórica las acusaciones de malversación de fondos públicos y sostuvo que la condena responde a motivos estrictamente políticos.

"Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto", expresó.

En el marco de su defensa jurídica, la expresidenta cuenta con el patrocinio del abogado brasileño Rafael Valim, antiguo asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Valim formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la revisión integral del proceso penal por presuntas violaciones a las garantías del debido proceso y el quebrantamiento de derechos políticos.

El Comité de la ONU tiene la potestad de emitir dictámenes sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por la República Argentina. Aunque el organismo internacional carece de atribuciones para revocar de forma directa sentencias de tribunales locales, el letrado brasileño remarcó que el Estado argentino mantiene la obligación legal de acatar los pronunciamientos del comité.

Valim señaló que confía en el respeto del país por la tradición en derechos humanos y advirtió sobre el escenario social en caso de un rechazo oficial a la resolución internacional: "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino".

Autocrítica sobre el gobierno peronista y análisis del fenómeno Milei

La exmandataria realizó una ponderación autocrítica sobre las causas que posibilitaron el triunfo electoral de la extrema derecha en 2023. Al revisar la gestión del gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández —período en el cual la inflación anual alcanzó el 211%—, reconoció desaciertos en la política económica y social del espacio.

En particular, Fernández aseveró que durante dicho mandato se produjo un marcado deterioro en las condiciones socio-laborales del país, afectando la percepción de los asalariados frente a la asistencia social. "Se produjo un colapso en la cultura laboral. La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno".

En cuanto al gobierno de Javier Milei, la expresidenta argumentó que la ira y el descontento antisistema que impulsaron su llegada a la Casa Rosada terminarán por volverse contra la propia administración oficialista a medida que se profundice el impacto económico sobre las familias.

"Ahora muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente".

Asimismo, la dirigente reflexiona sobre la fractura ideológica que atraviesa a la sociedad argentina, cuestionando la viabilidad de sostener esquemas de polarización extrema e intolerancia política en la conducción del Estado: "¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50 por ciento piensa que el otro 50 por ciento debe desaparecer?".

La cotidianeidad del arresto domiciliario y el consejo de Lula da Silva

El régimen fijado le permite recibir visitas durante un máximo de cuatro horas semanales, distribuidas en dos jornadas y con un límite de hasta tres personas por encuentro. Según describe la publicación, la rutina diaria de la expresidenta incluye cuidados en la alimentación, ejercicios físicos de cuatro a cinco días a la semana —utilizando cinta para correr, plataforma de step y pesas— y el estudio de idiomas, abarcando inglés y chino mandarín para mantener la actividad cognitiva y evitar el envejecimiento neuronal.

La exjefa de Estado comparó su situación con la del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien permaneció 580 días en prisión antes de que sus condenas fueran anuladas. Fernández de Kirchner reveló que el mandatario brasilero la visitó en su domicilio y le brindó una recomendación personal nacida de su propia vivencia: "Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas'".

A partir de ese intercambio, Fernández enfatizó su negativa a claudicar anímicamente frente a la condena, vinculando su encierro a las decisiones políticas asumidas durante sus mandatos al frente del Poder Ejecutivo. "No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos", expresó.

Finalmente, la exmandataria asoció su aprendizaje del idioma chino con una reconfiguración de sus conceptos sobre el ejercicio del poder. Afirmó que la filosofía oriental, a través de los conceptos del yin y el yang, propone la coexistencia dialéctica de fuerzas opuestas, a diferencia de la tradición política occidental basada frecuentemente en la confrontación y la búsqueda de aniquilación del adversario.