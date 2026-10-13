Uno Entre Rios | El País | Luis Caputo

Caputo aseguró que Georgieva fue "muy generosa" con los elogios a la disciplina fiscal de la Argentina

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Tailandia y destacó sus elogios a la disciplina fiscal, mientras avanzan las negociaciones con el FMI.

13 de octubre 2026 · 13:28hs
Caputo aseguró que Georgieva fue muy generosa con los elogios a la disciplina fiscal de la Argentina.

Caputo aseguró que Georgieva fue "muy generosa" con los elogios a la disciplina fiscal de la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Tailandia, en el marco de la asamblea anual del organismo y del Banco Mundial.

Tras el encuentro, Caputo destacó que Georgieva fue "muy elogiosa de nuestra disciplina fiscal". De la reunión también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

LEER MÁS: Javier Milei, en cadena y ante el FMI anunciará la reforma de la carta orgánica del BCRA

Tras reunirse con Georgieva, Caputo afirmó que fue "muy generosa" con la disciplina fiscal del Gobierno

Por su parte, Georgieva afirmó en la red social X que los equipos técnicos del organismo y del Gobierno argentino “están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión” del acuerdo vigente.

El encuentro se produjo luego de que el FMI difundiera sus nuevas proyecciones de crecimiento para la Argentina. El organismo redujo su estimación de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% al 2,1% para este año.

Las negociaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de avanzar en la tercera revisión del programa. El resultado de ese proceso será clave para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

Luis Caputo FMI Argentina
Noticias relacionadas
El plan anunciado por Luis Caputo en París cambiará ciudadanía argentina por 350.000 dólares. Repudio de la diputada entrerriana Blanca Osuna

Claves del programa que cambiará ciudadanía argentina por inversión en dólares

Luis Caputo omitió declarar sus vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años durante el gobierno de Mauricio Macri.

Luis Caputo: confirmaron su sobreseimiento por la emisión de bono a 100 años

dario giordano nego haber maltratado a sus hijos valentin y franco yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Alberto Fernández cuestionó a Cristina Kirchner: Si le hubiera hecho caso, hubiera estallado la economía.

Alberto Fernández cuestionó a Cristina Kirchner: "Si le hubiera hecho caso, hubiera estallado la economía"

Ver comentarios

Lo último

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Ultimo Momento
¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Policiales
Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Dejanos tu comentario