Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Tailandia y destacó sus elogios a la disciplina fiscal, mientras avanzan las negociaciones con el FMI.

Caputo aseguró que Georgieva fue "muy generosa" con los elogios a la disciplina fiscal de la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en Tailandia, en el marco de la asamblea anual del organismo y del Banco Mundial.

Tras el encuentro, Caputo destacó que Georgieva fue "muy elogiosa de nuestra disciplina fiscal" . De la reunión también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Tras reunirse con Georgieva, Caputo afirmó que fue "muy generosa" con la disciplina fiscal del Gobierno

Por su parte, Georgieva afirmó en la red social X que los equipos técnicos del organismo y del Gobierno argentino “están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión” del acuerdo vigente.

El encuentro se produjo luego de que el FMI difundiera sus nuevas proyecciones de crecimiento para la Argentina. El organismo redujo su estimación de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% al 2,1% para este año.

Las negociaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de avanzar en la tercera revisión del programa. El resultado de ese proceso será clave para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.