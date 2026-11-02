Femicidios: 240 víctimas fatales de violencia de género en 10 meses

En lo que va del año Argentina registra 43 femicidios. "Hay una mujer menos cada 17 horas. 66% asesinadas en su hogar" indica el Observatorio Zambrano

En lo que va del año Argentina registra 43 femicidios. "Hay una mujer menos cada 17 horas. 66% asesinadas en su hogar" indica el Observatorio Zambrano

En lo que va del año Argentina registra 43 femicidios. "Hay una mujer menos cada 17 horas. 66% asesinadas en su hogar" indica el Observatorio Zambrano

En lo que va del año Argentina registra 43 femicidios. "Hay una mujer menos cada 17 horas. 66% asesinadas en su hogar" indica el Observatorio Zambrano

Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2026, se produjeron 207 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 24 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

Los datos más relevantes son que 282 hijas/hijos quedaron sin madre, el 54% son menores de edad; el 55 % de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (66 % fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

En relación a las tentativas de femicidios registramos 465 intentos que continúan en seguimiento. El 12% de las mujeres agredidas tenía denuncia previa, lo que indica claramente que las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral en materia de derechos de la justicia fueron insuficientes, ya que le permitieron al agresor seguir actuando con impunidad.

"Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos, nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a Justicia".

"La negación de la violencia de género, la eliminación de políticas públicas, la falta de presupuesto, la ausencia de un organismo rector especializado en la temática y el incumplimiento de las leyes forman una combinación que arrasa con las vidas de mujeres, niñas/os y diversidades".

Datos de horror

26 víctimas habían realizado denuncia.

15 femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención.

9 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad.

21 víctimas tenían indicio de abuso sexual.

17 víctimas en contexto de narcocriminalidad.

9 transfemicidios.

10 víctimas eran migrantes.

6 víctimas embarazadas.

6 víctimas en presunción de prostitución o trata.

1 víctima de pueblos originarios.

36 femicidas se suicidaron.

24 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El reclamo

Desde el colectivo feminista se exige a las autoridades el cumplimiento efectivo de las leyes de género.

Ley 26.485: Violencia de Género.

Ley 27.499: Ley Micaela.

Ley 27.452: Reparación Económica “Brisa”.

Ley 27.210: Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas.

Ley 26.364: Ley de Trata.

"Queremos un Estado que no ignore, que actúe y no destruya; un Poder Judicial con perspectiva de género que trabaje en la protección de quienes denuncian, medios de comunicación capacitados que pongan en contexto cada femicidio y una sociedad que entienda que la violencia no es algo que les pasa a los otros/as ni pertenece al ámbito privado: es un problema social que nos involucra. La violencia de género es multicausal; para erradicarla el trabajo debe ser interdisciplinario y federal.

No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. La violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad. Defendamos nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias", indicaron desde el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.