La Justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para Kueider y su pareja por presunto lavado de dinero

El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y su pareja Iara Guinsel Costa cumplirán domiciliaria por una causa de presunto lavado de dinero.

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja Iara Guinsel Costa cumplirán arresto domiciliario en la causa que afrontan por presunto lavado de dinero en Paraguay. La semana pasada ambos fueron condenados por tentativa de contrabando, por las sumas de dinero que intentaron ingresar a ese país sin declarar.

Según informó el diario paraguayo Abc, la medida cautelar de arresto domiciliario, que deben cumplir Kueider y su pareja fue dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, en la causa por presunto lavado de dinero que ambos extranjeros afrontan en Paraguay.

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En la audiencia de imposición de medidas, el abogado Carlos Arévalos Giret solicitó la libertad ambulatoria de sus defendidos, pero el magistrado consideró que, como se trata de extranjeros, ninguno de los procesados tiene arraigo, por lo que dictó el arresto domiciliario.

Además, Otazú intimó a la defensa para que ofrezca fianza e impuso también a Kueider y su pareja la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado de Garantías encargado de la causa.

Esta causa inició en Paraguay luego de la remisión de antecedentes por parte de las autoridades argentinas sobre una investigación a Kueider en su rol de senador, por la presunta recepción de pagos indebidos entre principios de 2017 y abril de 2019, por parte de exdirectivos del grupo empresarial Securitas, para mantener concesiones de servicios de seguridad con la firma Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA).

Postergaron otra vez el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay.

Acusación

Según la imputación fiscal, Kueider, Guinsel Costa y los paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat conformaron una asociación destinada a colocar fondos de dudoso origen en el sistema financiero local para adquirir inmuebles, otorgándoles apariencia de origen lícito, específicamente seis departamentos y seis cocheras por un total de US$ 460.380.

Los ahora procesados habrían utilizado la empresa de maletín “Golsur SA”, como fachada para las operaciones financieras. De hecho, que esta firma ya estuvo bajo la lupa cuando Kueider y Guinsel habían sido detenidos al introducir dinero no declarado a Paraguay, según la teoría del Ministerio Público.

Los inmuebles se encuentran distribuidos: el departamento “7G”, en el piso 7, los departamentos “6C” y “6D”, en el piso 6, así como los departamentos “2B” y “2C”, en el piso 2, y el departamento “1B” en el piso 1, mientras que las cocheras están en el subsuelo del edificio Innova Las Mercedes, ubicado sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix, de la ciudad de Asunción.

Al inicio del presente proceso, el juzgado de Garantías decretó la prohibición de innovar y contratar sobre las unidades de departamentos del referido edificio. Esto “atendiendo a la necesidad de evitar la eventual dispersión de los activos y de asegurar los fines del proceso".

Cronología de las compras de inmuebles de Kueider

Según consigna Abc, la fiscalía sostiene que la empresa de maletín “Golsur SA” permitía la recepción y administración de capital de los ciudadanos argentinos, colocándolos a nombre de la sociedad anónima con la finalidad de ocultarlos a los verdaderos beneficiarios y así, borrar la trazabilidad del dinero con el que compraron los departamentos.

En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova.

Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel posteriormente comenzó a figurar como apoderada.

También en abril, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de US$ 122.000 por la venta de los departamentos. Dos meses más tarde, en junio, Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de US$ 460.379.

Desembolsos realizados, según fiscalía

El 19 de junio, Guinsel entregó US$ 5.000 y se le extendió el recibo N° 1.946.

Al día siguiente, 20 de junio, abonó US$ 250.000 en efectivo (recibo N° 1.947).

El 2 de julio pagó US$ 40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977).

Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros US$ 60.000 (recibo N° 1.992).

El 9 de julio pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019).

El 16 de julio abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038).

Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044), de acuerdo con la cronología señalada en la imputación.