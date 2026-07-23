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Este jueves se celebra el Día del Payador

Cada 23 de julio se conmemora en la Argentina el Día del Payador. La fecha busca homenajear la labor de los cultores de este género

23 de julio 2026 · 13:48hs
Este jueves se celebra el Día del Payador

Este jueves se celebra el Día del Payador

Cada 23 de julio se conmemora en la Argentina el Día del Payador, una efeméride que fue instituida en el año 1992 y celebrada por primera vez en 1996, aunque su origen histórico se remonta a una famosa payada realizada en 1884 entre el artista argentino Gabino Ezeiza y el oriental Juan de Nava en la ciudad de Montevideo.

La fecha busca homenajear la labor de los cultores de este género y recordar la figura de Ezeiza, considerado uno de los grandes pioneros de la actividad.

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El Negro Ezeiza

El nacimiento de Gabino Ezeiza, conocido como el Negro Ezeiza, se registró el 19 de febrero de 1858 en el barrio porteño de San Telmo. Transcurrió gran parte de su vida adulta en Floresta hasta su fallecimiento el 12 de octubre de 1916. El cantautor dio sus primeros pasos en la música luego de recibir su primera guitarra a los 15 años, tras haber quedado deslumbrado por las interpretaciones del payador Pancho Luna en una pulpería local, que luego pasaría a convertirse en su maestro de arte.

A lo largo de su trayectoria, el compositor se transformó en uno de los precursores de la profesionalización del género al introducir la modalidad del contrapunto, que consiste en el duelo cantado a dúo, y al incorporar la milonga como soporte musical para sus versos. Logró componer más de 500 obras musicales y colaborar con poemas en el diario La Juventud.

La práctica de la payada consiste en un arte donde el intérprete improvisa versos octosílabos acompañados por una guitarra, estructurando la composición de manera tal que el tema se presenta en los primeros cuatro versos, se desarrolla en los seis siguientes y concluye el pensamiento en el décimo verso.

payador Efemérides Argentina Música
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