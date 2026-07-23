El dólar oficial volvió a subir: cuál fue su cotización este jueves

En la jornada de este jueves, el dólar oficial subió $5 y llegó a los $1.510 para la venta. En tanto que, en el mercado paralelo, la divisa se vendió a $1.555.

El dólar oficial volvió a subir en la jornada de este jueves.

En el segmento minorista, el dólar oficial en el Banco Nación subió $5 este jueves hasta los $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central cerró en $1.510,79. De esta manera el mercado cambiario volvió a mostrar firmeza en medio de la fuerte incertidumbre mundial con un precio del barril de crudo que llegó a los USD 100.

En tanto que el dólar mayorista subió 0,4% a hasta los $1.489. En paralelo, el blue avanzó a $1.555 para la venta, un nuevo récord nominal.

La brecha entre el precio de compra del sistema bancario y el mercado informal continúa incentivando la venta de dólares billete en las cuevas y agencias informales.

En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $5, muy por encima de la caída de $13,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior.

Pese al repunte de las últimas ruedas, el tipo de cambio oficial acumula una suba de apenas $1 en julio, mientras que en todo 2026 avanza $28 (1,9%), muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.