La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

La fuerte demanda reflejó el interés por acceder a herramientas de formación ante la pérdida de empleo y la precarización, buscando una salida laboral

La desaceleración de la actividad económica, el cierre de fuentes laborales, la pérdida de empleo y el crecimiento del trabajo informal llevan a muchas personas a buscar nuevas herramientas para reinsertarse en el mercado y acceder a una salida laboral. También hay trabajadores que, aun conservando su empleo, deciden capacitarse para ampliar sus conocimientos y sumar otro ingreso, acceder a mejores oportunidades o desarrollar un emprendimiento propio.

En ese escenario, las formaciones gratuitas en 16 centros de capacitación , que son impulsadas por la Coordinación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) , se consolidan como una de las principales alternativas de formación profesional para jóvenes y adultos de toda la provincia. Los cursos abarcaron distintos oficios y servicios con salida laboral, respondiendo tanto a las demandas del mercado como a las necesidades de cada comunidad.

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Este cuatrimestre se renueva la propuesta. La inscripción comenzó el martes, y en las primeras 24 horas alrededor de 400 personas ya se habían anotado para participar de las distintas propuestas de formación distribuidas en Paraná y localidades aledañas, un número que confirmó el enorme interés que despertó la convocatoria.

El de peluquería es uno de los cursos con gran demanda por su rápida salida laboral

Sobre este punto, el coordinador de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Martín Álvarez, destacó la respuesta que hubo apenas se habilitó el período de preinscripción. El funcionario explicó que muchas de las propuestas cuentan con cupos determinados, razón por la cual el número de vacantes está condicionado por la capacidad de cada centro de formación y por las características de las capacitaciones. En ese sentido, señaló que el interés superó rápidamente las expectativas iniciales y que, en algunos casos, la demanda comenzó a acercarse rápidamente al límite de los cupos disponibles.

En San Benito, por ejemplo, el curso de Cuidador Gerontológico reunió 89 preinscriptos durante el primer día, una cifra que por sí sola ilustró el interés por una formación vinculada con uno de los sectores que actualmente presenta mayores posibilidades de inserción laboral. Casos similares comenzaron a repetirse en otros espacios, donde las consultas y las inscripciones crecieron apenas se difundió la oferta educativa.

¿Cómo sumarse a las capacitaciones?

La oferta es muy variada: la gente pude aprender peluquería, panadería, sobre instalaciones eléctricas o sanitarias, mecánica y muchísimo más. “A la oferta habitual incorporamos para este cuatrimestre el curso de auxiliar en servicios electrónicos, que enseña a reparar electrodomésticos, que hoy es algo que tiene demanda. También sumamos un taller de armador de calzados, la de cuidador gerontológico, entre otras opciones”, precisó Álvarez.

A su vez, informó que el período de preinscripción permanece abierto hasta el 12 de agosto. Para anotarse, los interesados deben ingresar al perfil oficial de Instagram de la Modalidad de Jóvenes y Adultos: @jovenesyadultos.pna, o consultar las páginas oficiales de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Allí se encuentra publicada la oferta completa de capacitaciones organizada por cada Centro de Formación, junto con un enlace a los formularios digitales mediante los cuales los aspirantes deben completar la preinscripción, presentar la documentación requerida y seleccionar el curso y la sede donde van a realizarlo.

El sistema de preinscripción permite ordenar la demanda y distribuir las vacantes disponibles. La modalidad también busca garantizar que las personas puedan acceder a las propuestas más cercanas a su lugar de residencia, favoreciendo la participación de vecinos de distintas localidades de la zona.

La demanda de cuidadores gerontológicos impulsó la apertura de una formación específica

En busca de una salida laboral

El importante nivel de inscriptos no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso que ya se había observado durante el primer cuatrimestre del año, con unas 1.500 personas que comenzaron entonces las distintas propuestas de formación profesional impulsadas por el organismo educativo. Esta cifra da cuenta del alcance territorial que tiene la política de formación laboral desarrollada por el CGE y del interés sostenido que despertó entre jóvenes y adultos de la provincia.

El funcionario destacó que detrás de cada curso existe un importante trabajo de planificación y organización para garantizar docentes, espacios físicos, materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones. En ese sentido, sostuvo que el CGE realiza un esfuerzo significativo para sostener una propuesta gratuita y accesible, orientada a brindar herramientas concretas para mejorar las posibilidades de inserción laboral de los participantes.

Creciente interés por aprender algún oficio

La amplia convocatoria volvió a demostrar que la formación profesional se convirtió en una necesidad para un sector cada vez más amplio de la población. En un escenario atravesado por la incertidumbre económica, las capacitaciones dejaron de ser solamente una instancia de aprendizaje para transformarse en una oportunidad de reconstruir proyectos laborales, acceder a nuevos conocimientos y abrir puertas hacia un mercado de trabajo cada vez más competitivo.

Las cifras registradas durante el primer día de inscripción anticiparon que la demanda vuelve a ser una de las características principales del segundo cuatrimestre. Mientras los cupos comenzaron a completarse rápidamente en varias sedes, cientos de entrerrianos iniciaron el trámite con la expectativa de acceder a una formación que pueda convertirse en el primer paso hacia una nueva oportunidad laboral. Porque saber un oficio es clave en un espacio donde sostener los ingresos es un desafío, y esto puede lograrse con pocos meses de cursado.