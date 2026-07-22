El Indec dio a conocer los resultados del Estimador Mensual de la Actividad Económica y la misma mostró un leve crecimiento durante mayo: fue del 0,2%.

Para el Indec, la actividad económica tuvo un leve crecimiento de 0,2% en mayo.

La actividad económica se mantuvo en el sendero alcista y registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025. Los sectores que traccionaron el incremento fueron el agro y la minería, aportando 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general.

Sin embargo, registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril. En el acumulado del año (enero-mayo) aumentó 1,7%.

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Más datos brindados del Indec

En el indicador tendencia-ciclo, que quita los factores de estacionalidad, subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, siendo el ciclo más largo desde 2011. Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo —que fue el mes que repuntó contra febrero—, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.

Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los 15 anotaron subas: las más destacadas fueron “Explotación de minas y canteras” (15,7%) y “Electricidad, gas y agua” (8%). El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a “Pesca” (-29,3%) y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.

El EMAE de cada sector, en mayo de 2026

Explotación de minas y canteras: 15,7%.

Electricidad, gas y agua: 8%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.

Construcción: 1,9%.

Intermediación financiera: 1,5%.

Servicios sociales y de salud: 0,8%.

Transporte y comunicaciones: 6,6%.

Impuestos netos de subsidios: 0,5%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.

Enseñanza: -0,1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,3%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.

Hoteles y restaurantes: -1,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -4,3%.

Industria manufacturera: -5,6%.

Pesca: -29,3%.