Horóscopo del viernes 24 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 24 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 24 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del miércoles 22 de julio de 2026

Horóscopo del jueves 23 de julio de 2026

Conocerá a una persona de ensueño. Hoy recuperará el dinero que ya no esperaba recibir. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Su organismo funciona como un reloj.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día óptimo para iniciar un idilio. Jornada de gestiones económicas de gran importancia. Haga algún curso para superarse en su trabajo. No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Debe ser más sincero con su pareja. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Pondrá fin a todas sus dudas después de dialogar. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Si padece asma, cuídese más, podría tener una recaída.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muchas satisfacciones en el terreno sentimental y familiar. No confíe en la llegada de ingresos extras. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Con ejercicio y dieta, mejorará su aspecto.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Vive con demasiados caprichos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Dese un respiro y descanse un poco más.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Controle las vueltas que le den en los comercios. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Proteja sus labios si está mucho tiempo al aire libre.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Un paseo diario le vendrá muy bien.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Debe prevenir una posible otitis.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Conocerá a una persona muy atractiva y prometedora. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Su estado de salud será regular.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si tiene pareja, le ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El amor llega sin necesidad de buscarlo. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Se avecina un día de tensión laboral. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.