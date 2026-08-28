Uno Entre Rios | La Provincia | Feria

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio de Paraná se instalará los últimos viernes de cada mes, de 9 a 13:30 o 14, en México y Santa Fe.

28 de agosto 2026 · 19:04hs
La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó de Paraná.

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó de Paraná.

La Feria en tu Barrio sumó la Plaza Carbó como un nuevo punto fijo de comercialización de productos locales. La propuesta funcionará los últimos viernes de cada mes, de 9 a 13:30 o 14, en la intersección de México y Santa Fe, según la demanda.

La iniciativa busca acercar alimentos frescos y de calidad a distintos sectores de Paraná, con precios accesibles y una oferta directa de productores locales. La ubicación también permitirá atender la demanda de quienes concurren a los distintos organismos públicos ubicados en las inmediaciones.

La falta de respuesta del PAMI haría caer el convenio con el Sanatorio Concordia.

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos.

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Cuatro puntos fijos y recorridas por los barrios

Con esta incorporación, la Feria en tu Barrio cuenta con cuatro puntos fijos: la Escuela Hogar, donde se instala el segundo jueves de cada mes; la Peatonal, el último jueves; la Plaza Carbó, los últimos viernes; y la Plaza Sáenz Peña, todos los sábados.

A estos espacios se suma el recorrido itinerante que cada semana lleva la propuesta a diferentes barrios de la ciudad. Según destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, la Feria ya estuvo presente en 78 puntos de Paraná.

“Se complementa con el recorrido itinerante de la Feria que nos ha encontrado en 78 puntos de la ciudad. Esto es producto de un trabajo constante con las vecinales, asociaciones civiles presentes en el territorio y, por supuesto, dialogando con los productores, que son quienes están ofreciendo alimentos de muy buena calidad y a precios populares”, sostuvo.

Una política de soberanía alimentaria

Bustamante señaló que la Feria en tu Barrio forma parte de una política pública vinculada con la soberanía alimentaria impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero.

“La Feria en tu Barrio es una política pública ligada a la soberanía alimentaria que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero. Con el carácter itinerante se llega a distintos puntos de la ciudad y con los puntos fijos se favorece la previsibilidad para la planificación de las compras”, afirmó.

La incorporación de Plaza Carbó amplía así la presencia territorial de la propuesta y suma una nueva alternativa para acceder periódicamente a alimentos producidos y comercializados de manera local.

Feria barrio Paraná
Noticias relacionadas
Los daños se dieron en la zona sur de Concordia tras el fenómeno climático de este viernes.

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al premio provincial de la pieza unica artesanal

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná.

Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná

OSER también detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Ver comentarios

Lo último

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Robótica e inteligencia artificial reunieron en Paraná a estudiantes, científicos y profesionales

Robótica e inteligencia artificial reunieron en Paraná a estudiantes, científicos y profesionales

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

Ultimo Momento
Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Robótica e inteligencia artificial reunieron en Paraná a estudiantes, científicos y profesionales

Robótica e inteligencia artificial reunieron en Paraná a estudiantes, científicos y profesionales

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Policiales
Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Ovación
Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Los Leones perdieron y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

Los Leones perdieron y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

Joel Gassmann y Exequiel Bastidas corren en Oberá

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

La selección argentina logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

La selección argentina logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

La provincia
La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Dejanos tu comentario