La Feria en tu Barrio de Paraná se instalará los últimos viernes de cada mes, de 9 a 13:30 o 14, en México y Santa Fe.

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó de Paraná.

La Feria en tu Barrio sumó la Plaza Carbó como un nuevo punto fijo de comercialización de productos locales. La propuesta funcionará los últimos viernes de cada mes, de 9 a 13:30 o 14, en la intersección de México y Santa Fe, según la demanda.

La iniciativa busca acercar alimentos frescos y de calidad a distintos sectores de Paraná, con precios accesibles y una oferta directa de productores locales. La ubicación también permitirá atender la demanda de quienes concurren a los distintos organismos públicos ubicados en las inmediaciones.

Cuatro puntos fijos y recorridas por los barrios

Con esta incorporación, la Feria en tu Barrio cuenta con cuatro puntos fijos: la Escuela Hogar, donde se instala el segundo jueves de cada mes; la Peatonal, el último jueves; la Plaza Carbó, los últimos viernes; y la Plaza Sáenz Peña, todos los sábados.

A estos espacios se suma el recorrido itinerante que cada semana lleva la propuesta a diferentes barrios de la ciudad. Según destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, la Feria ya estuvo presente en 78 puntos de Paraná.

“Se complementa con el recorrido itinerante de la Feria que nos ha encontrado en 78 puntos de la ciudad. Esto es producto de un trabajo constante con las vecinales, asociaciones civiles presentes en el territorio y, por supuesto, dialogando con los productores, que son quienes están ofreciendo alimentos de muy buena calidad y a precios populares”, sostuvo.

Una política de soberanía alimentaria

Bustamante señaló que la Feria en tu Barrio forma parte de una política pública vinculada con la soberanía alimentaria impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero.

“La Feria en tu Barrio es una política pública ligada a la soberanía alimentaria que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero. Con el carácter itinerante se llega a distintos puntos de la ciudad y con los puntos fijos se favorece la previsibilidad para la planificación de las compras”, afirmó.

La incorporación de Plaza Carbó amplía así la presencia territorial de la propuesta y suma una nueva alternativa para acceder periódicamente a alimentos producidos y comercializados de manera local.