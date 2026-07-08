Científicos: "Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva"

Conicet, INTA, INTI, CNEA y el SMN advirtieron sobre la crisis terminal que atraviesa la ciencia y la técnica en Argentina por políticas de vaciamiento

Conicet, INTA, INTI, CNEA y el SMN advirtieron sobre la crisis terminal que atraviesa la ciencia y la técnica en Argentina por políticas de vaciamiento

Conicet, INTA, INTI, CNEA y el SMN advirtieron sobre la crisis terminal que atraviesa la ciencia y la técnica en Argentina por políticas de vaciamiento

Trabajadores y trabajadoras de Universidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) , Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) firmaron en conjunto una dura carta contra la política de destrucción y vacimiento del sistema científico por parte del gobierno de Javier Milei.

“ Alertamos de la crisis terminal que atravesamos y el impacto destructor para la Argentina en el presente y el futuro ”, advirtieron.

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Definieron al “proceso de destrucción de su sistema científico, tecnológico y universitario” como “absolutamente irracional desde el punto de vista político, social y económico” y recordaron que la inversión pública en la función ciencia y técnica, por debajo del 0.15% del PBI, es la más baja en la historia de nuestro país, al menos desde los últimos 54 años.

El desfinanciamiento sostenido, los retiros voluntarios, despidos y renuncias de personal altamente calificado forzados por pérdidas salariales cercanas al 40% desde diciembre de 2023, y la paralización total de programas estratégicos “son un proceso planificado por el actual gobierno que busca destruir capacidades construidas durante décadas por generaciones enteras de argentinos y argentinas”.

Científicas y científicos remarcaron que “nunca un país que hizo un esfuerzo sostenido durante más de 200 años para generar capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad las destruyó en tan corto tiempo”.

Tirar a la basura

Las y los firmantes consideraron que el desmantelamiento del sistema científico tecnológico puesto en marcha desde diciembre de 2023 “no tiene absolutamente nada que ver con el déficit cero o restricciones presupuestarias”. Por el contrario, “es una decisión política y cultural tomada por un gobierno que ha declarado abiertamente su voluntad de destruir al Estado que conduce”.

Cuestionaron que hoy investigadores, docentes y técnicos altamente calificados se ven forzados a migrar, realizar otros trabajos ajenos a su formación o al pluriempleo. “Argentina invirtió en la formación de estos recursos humanos, una inversión que este gobierno tira a la basura impidiendo que trabajen para el desarrollo de nuestro país (…) Este ataque a las instituciones y a sus trabajadores y trabajadoras es principalmente un ataque feroz a la capacidad colectiva de la sociedad argentina para cuidarse, producir, imaginar y construir futuro”.

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“Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva –alertaron al conjunto de la sociedad- Lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente, lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro”.

Trabajadores y trabajadoras que firmaron lo hicieron de forma anónima, “por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones”, y recordaron que “el INTA fortalece una agricultura competitiva, federal y con desarrollo territorial; el INTI impulsa una industria nacional con innovación, tecnología y valor agregado; la CNEA sostiene la soberanía energética, tecnológica y nuclear de la Argentina; el SMN protege a la población con información climática estratégica, alertas tempranas y monitoreo meteorológico; el Conicet genera nuevas ideas, produce conocimiento y lo transfiere a la sociedad; las Universidades Nacionales forman profesionales, construyen pensamiento crítico y desarrollan conocimiento estratégico”. En todos estos espacios hay procesos de desfinanciamiento, desmantelamiento y/o vaciamiento por el éxodo que genera la pérdida feroz de poder adquisitivo.

El @CINoficial expresa su profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional y advierte sobre el riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina https://t.co/5CAtbqF7Qv pic.twitter.com/WQx6R6drIm — CIN (@CINoficial) July 6, 2026

Los pedidos del CIN

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también emitió un comunicado sobre el tema en las últimas horas, sumándose a la oleada de repudios que generaron los recientes despidos en CNEA y Conicet. Las y los rectores que lo integran expresaron su “profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico” y advirtieron sobre el “riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina”.

“Estas instituciones, junto con las universidades nacionales, conforman un entramado público de producción de conocimiento, formación de recursos humanos, investigación, innovación y transferencia tecnológica que constituye uno de los principales activos estratégicos de la nación. Su debilitamiento compromete capacidades construidas durante décadas, afecta el desarrollo científico y tecnológico, limita la innovación y reduce las posibilidades de construir un modelo de desarrollo con mayor autonomía, inclusión y competitividad”, alertaron.

Desde el CIN instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a “garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional; suspender las medidas que impliquen la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y profesionales en instituciones como la CNEA, el CONICET, el INTI y el INTA; asegurar el financiamiento necesario para la continuidad de los proyectos estratégicos, el sostenimiento de la infraestructura científica y tecnológica y la preservación de los recursos humanos altamente calificado; adoptar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias de formación e investigación y promuevan el diálogo con las instituciones, las universidades nacionales, la comunidad científica y las y los trabajadores”.