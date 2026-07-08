Córdoba: los dejaron salir antes para ver el partido de la Selección y luego les mandaron telegramas de despido

Se trata de 35 trabajadores de la empresa Metalfor, de la localidad de Noetinger, en el sureste de la provincia.

La localidad de Noetinger, en el departamento Unión, en Córdoba, se encuentra bajo un clima de fuerte incertidumbre tras confirmarse el despido de 35 operarios de la empresa Metalfor.

La noticia se dio a conocer este miércoles, luego de que el personal de la planta fuera autorizado a retirarse antes de su horario habitual bajo el pretexto de facilitar la visualización de un partido de la Selección Argentina.

Al momento de producirse las cesantías, la planta de Noetinger contaba con un total de 146 operarios especializados. Esta reducción de personal representa un impacto directo sobre la estructura laboral de la firma en la zona, que tiene su casa central en Marcos Juárez.

Según consignó La Voz del Interior, la comunicación de los despidos generó malestar entre los trabajadores por la forma en que se llevó a cabo. Tras retirarse a las 12:00 del mediodía, muchos empleados comenzaron a recibir mensajes de texto apenas media hora después.

En esos mensajes se les solicitaba que concurrieran a las oficinas del correo para retirar los telegramas de despido correspondientes.

Fausto Barbero, operario con 21 años de antigüedad en la empresa, relató que muchos de sus compañeros ni siquiera fueron avisados formalmente y se encontraron con la novedad al intentar ingresar a la planta al día siguiente.

"Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", manifestó Barbero a Mitre Córdoba, El hombre contó que ingresó a la firma a los 24 años y hoy cuenta con 45. El trabajador describió la situación como "durísima" para las familias afectadas en una comunidad pequeña.

Antecedentes y situación judicial

La empresa Metalfor se encuentra actualmente atravesando un concurso preventivo de crisis. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo mientras se resolvía la situación con la Cámara de Trabajo.

Sin embargo, los empleados denunciaron una falta de información oficial tanto por parte de la patronal como de los representantes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la regional del departamento Unión. "Ningún sindicalista vino a informarnos. Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", señaló Barbero.

La planta de Noetinger se desempeña principalmente como autopartista, fabricando componentes para las máquinas pulverizadoras que luego se ensamblan en la sede central de Marcos Juárez. A pesar de ser una firma con presencia internacional, la crisis del sector ha golpeado su estructura productiva local.

Contexto del sector metalmecánico

La crisis en Metalfor no es un hecho aislado en la provincia de Córdoba. Recientemente, también se informaron despidos en otras firmas del sector, como la autopartista Crucianelli, lo que marca una tendencia preocupante en la industria metalmecánica y de maquinaria agrícola.

Entre las causas mencionadas para este escenario se destacan el aumento de los costos de producción en Argentina y la competencia de maquinarias usadas importadas. A pesar de que el sector agropecuario ha tenido años de rendimiento positivo, la industria nacional fabricante de implementos para el campo enfrenta dificultades por el modelo económico vigente.