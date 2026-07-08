Uno Entre Rios | El País | Córdoba

Córdoba: los dejaron salir antes para ver el partido de la Selección y luego les mandaron telegramas de despido

Se trata de 35 trabajadores de la empresa Metalfor, de la localidad de Noetinger, en el sureste de la provincia.

8 de julio 2026 · 08:22hs
Córdoba: los dejaron salir antes para ver el partido de la Selección y luego les mandaron telegramas de despido

La localidad de Noetinger, en el departamento Unión, en Córdoba, se encuentra bajo un clima de fuerte incertidumbre tras confirmarse el despido de 35 operarios de la empresa Metalfor.

La noticia se dio a conocer este miércoles, luego de que el personal de la planta fuera autorizado a retirarse antes de su horario habitual bajo el pretexto de facilitar la visualización de un partido de la Selección Argentina.

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada en la provincia de Córdoba. En San Juan marcó 3.8.

Córdoba y San Juan sintieron un sismo de entre 3 y 4 de magnitud

Conicet, INTA, INTI, CNEA y el SMN advirtieron sobre la crisis terminal que atraviesa la ciencia y la técnica en Argentina por políticas de vaciamiento

Científicos: "Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva"

Al momento de producirse las cesantías, la planta de Noetinger contaba con un total de 146 operarios especializados. Esta reducción de personal representa un impacto directo sobre la estructura laboral de la firma en la zona, que tiene su casa central en Marcos Juárez.

Según consignó La Voz del Interior, la comunicación de los despidos generó malestar entre los trabajadores por la forma en que se llevó a cabo. Tras retirarse a las 12:00 del mediodía, muchos empleados comenzaron a recibir mensajes de texto apenas media hora después.

LEER MÁS: El fabricante de Nike y Adidas cierra su última planta en la Argentina

En esos mensajes se les solicitaba que concurrieran a las oficinas del correo para retirar los telegramas de despido correspondientes.

Fausto Barbero, operario con 21 años de antigüedad en la empresa, relató que muchos de sus compañeros ni siquiera fueron avisados formalmente y se encontraron con la novedad al intentar ingresar a la planta al día siguiente.

"Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", manifestó Barbero a Mitre Córdoba, El hombre contó que ingresó a la firma a los 24 años y hoy cuenta con 45. El trabajador describió la situación como "durísima" para las familias afectadas en una comunidad pequeña.

Antecedentes y situación judicial

La empresa Metalfor se encuentra actualmente atravesando un concurso preventivo de crisis. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo mientras se resolvía la situación con la Cámara de Trabajo.

Sin embargo, los empleados denunciaron una falta de información oficial tanto por parte de la patronal como de los representantes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la regional del departamento Unión. "Ningún sindicalista vino a informarnos. Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", señaló Barbero.

La planta de Noetinger se desempeña principalmente como autopartista, fabricando componentes para las máquinas pulverizadoras que luego se ensamblan en la sede central de Marcos Juárez. A pesar de ser una firma con presencia internacional, la crisis del sector ha golpeado su estructura productiva local.

Contexto del sector metalmecánico

La crisis en Metalfor no es un hecho aislado en la provincia de Córdoba. Recientemente, también se informaron despidos en otras firmas del sector, como la autopartista Crucianelli, lo que marca una tendencia preocupante en la industria metalmecánica y de maquinaria agrícola.

Entre las causas mencionadas para este escenario se destacan el aumento de los costos de producción en Argentina y la competencia de maquinarias usadas importadas. A pesar de que el sector agropecuario ha tenido años de rendimiento positivo, la industria nacional fabricante de implementos para el campo enfrenta dificultades por el modelo económico vigente.

Córdoba Partido Despidos
Noticias relacionadas
Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias.

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

El diputado nacional Juan Marino denunció al Gobierno por autorizar maniobras militares de Estados Unidos, por DNU; sin autorización del Congreso 

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

tras el caso adorni, proponen excluir a funcionarios de la ley de inocencia fiscal

Tras el caso Adorni, proponen excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno lanzó plan para digitalizar y reducir trámites. Se reorganizará a red de registros seccionales y se dará interoperabilidad con otros organismos

Registros de la Propiedad del Automotor: el Gobierno anuncia digitalizació de trámites y cambios en aranceles

Ver comentarios

Lo último

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Científicos: Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva

Científicos: "Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva"

Ultimo Momento
El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Científicos: Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva

Científicos: "Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva"

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

ARCA actualizó la cuota de los autónomos

ARCA actualizó la cuota de los autónomos

Policiales
De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo tres personas heridas

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo tres personas heridas

Ovación
Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

La provincia
El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

Los riesgos de sufrir hipertensión se incrementan durante el invierno

Los riesgos de sufrir hipertensión se incrementan durante el invierno

Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Dejanos tu comentario