La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva al dueño de Manaos por presunta evasión tributaria y ordenó un embargo preventivo de $250 millones.

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias.

El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, procesó sin prisión preventiva al empresario Orlando Eduardo Canido , dueño de la empresa de gaseosas Manaos, por el presunto delito de evasión tributaria simple en relación con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020.

En la misma resolución, el magistrado también procesó a la firma Refres Now S.A., empresa responsable de la elaboración y comercialización de la marca Manaos, por el mismo hecho investigado.

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Procesan al propietario de Manaos y embargan sus bienes por $250 millones

La decisión judicial mantiene la libertad de Canido durante el desarrollo del proceso y dispone un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre sus bienes.

Según consta en el fallo, tanto el empresario como la empresa quedaron procesados por el presunto incumplimiento de sus obligaciones tributarias vinculadas al ejercicio fiscal 2020 del Impuesto a las Ganancias.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y continúa su trámite en el Juzgado Federal N° 2 de Morón.

Canido ha manifestado en distintas entrevistas públicas que acostumbra a manejar gran parte de las operaciones de su empresa en efectivo, una modalidad que ha mencionado al describir el funcionamiento del negocio.