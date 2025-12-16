Juan Pazo deja la dirección de ARCA y será sustituido por Andrés Vázquez.

Uno Entre Rios | El País | Juan Pazo

Juan Pazo renunció a la dirección de ARCA y será reemplazado por Andrés Vázquez, quien continuará con las políticas de reforma tributaria y aduanera.

16 de diciembre 2025 · 10:35hs
Juan Pazo presentó su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), decisión que comunicó al ministro de Economía, Luis Caputo. La renuncia fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Economía, que además informó que Andrés Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI), asumirá el cargo de director ejecutivo de ARCA en las próximas horas.

Según el comunicado oficial, Pazo expresó su deseo de regresar al ámbito privado después de poco más de un año al frente del organismo. Sin embargo, el Ministerio de Economía aclaró que Pazo "continuará colaborando con el ministro Caputo" y seguirá aportando su visión para impulsar la actividad privada y fomentar el crecimiento de la economía argentina.

Cambio en la dirección de ARCA: Pazo deja su cargo y Vázquez asume como nuevo director

Durante su gestión, Pazo llevó a cabo una serie de transformaciones estructurales en el sistema tributario y aduanero, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, el cual está incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En su agradecimiento público, el ministro Caputo destacó el trabajo realizado por Pazo, su "compromiso con el desarrollo económico de la Argentina" y lo invitó a seguir aportando su experiencia en su nuevo rol.

El Ministerio de Economía también confirmó que Andrés Vázquez será quien asuma la dirección de ARCA, y destacó que su nombramiento garantiza la continuidad de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo en las áreas tributaria y aduanera.

Vázquez es profesor de Finanzas y Derecho Tributario, con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. En octubre de 2024, asumió la conducción de la DGI, en el marco de la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, lo que constituyó una de las reformas más significativas del sistema recaudatorio nacional.

Juan Pazo llegó a ARCA el miércoles 11 de diciembre de 2024, luego del desplazamiento de Florencia Misrahi por decisión del presidente Milei. Previo a su nombramiento, se desempeñó como secretario de Coordinación de Producción, donde mantuvo un estrecho vínculo con empresas y cámaras industriales. Además, tuvo un breve paso como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. En el sector privado, fue CEO de un grupo empresarial vinculado a Francisco De Narváez y en 2020 fundó Invernea, un fondo de inversión enfocado en el sector ganadero y la trazabilidad bovina.

El presidente Javier Milei aceptó formalmente la renuncia de Juan Alberto Pazo como Director Ejecutivo de ARCA, y designó a Andrés Edgardo Vázquez en su reemplazo mediante el Decreto 890/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Dejanos tu comentario