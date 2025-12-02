Uno Entre Rios | El País | ARCA

ARCA actualizó el régimen para calcular el IVA para ventas y servicios operados a través de plataformas digitales

La Resolución General 5794/2025 de ARCA modifica parámetros y aclara criterios de habitualidad para sujetos alcanzados.

2 de diciembre 2025 · 08:30hs
ARCA actualizó el régimen para calcular el IVA para ventas y servicios operados a través de plataformas digitales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución General 5794/2025, que introduce modificaciones al régimen especial de ingreso del IVA aplicable a operaciones de venta de bienes, locaciones y prestaciones de servicios concertadas electrónicamente mediante “plataformas digitales”, regulado originalmente por la Resolución General 5319.

El organismo resolvió actualizar los importes y parámetros de habitualidad utilizados para determinar qué contribuyentes quedan alcanzados por el sistema de percepciones, con el objetivo de “recuperar su condición de parámetros representativos” y aportar mayor claridad normativa. La actualización se aplica a operaciones de residentes en el país -personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas- que vendan bienes no registrables o presten servicios a través de plataformas.

La nueva redacción del artículo 3° redefine las situaciones en las que los contribuyentes serán considerados “sujetos no categorizados”, incorporando umbrales concretos: 10 operaciones y un monto mensual igual o superior a $750.000, o bien 4 operaciones por mes en un cuatrimestre con un total también equivalente al parámetro establecido. Para bienes usados de uso personal, el tope se eleva a $1.500.000.

Cómo se aplicará el régimen de percepciones

La resolución también establece que el régimen se perfecciona en el momento del cobro total o parcial de la comisión por intermediación y determina que los sujetos no categorizados quedarán en ese estado desde el mes siguiente al que se verifique la habitualidad, hasta que acrediten su inscripción en IVA o su adhesión al Régimen Simplificado, o bien cesen las condiciones que los incluyen.

En el caso de las plataformas, la norma dispone que deberán asegurar la identificación obligatoria de los usuarios mediante CUIT, CUIL o CDI para poder aplicar correctamente las percepciones.

El texto, firmado por el director ejecutivo Juan Alberto Pazo, entra en vigencia este 1° de diciembre de 2025 y se aplicará para todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.

El exsenador Esteban Bullrich, quien padece ELA, asombró con su declaración en le programa de Carlos Pagni. Dijo que la última palabra para definir su candidatura a presidente la tendrá su familia

Esteban Bullrich: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027"

Hay casos de tos convulsa o coqueluche confirmados en 19 provincias, con siete niños muertos. La Sociedad Argentina de Pediatría advierte por la baja vacunación

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que busca frenar el crecimiento explosivo de la paloma torcaza que impacta en los cultivos

Santa Fe: avanza proyecto para exterminar la paloma torcaza

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso. La decisión asigna más recursos a áreas concretas de la administración pública.

Presupuesto 2026: las áreas que recibirán más fondos

